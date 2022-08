Après les pâtisseries moins sucrées, l'ancien basketteur lance sa gamme de glaces à Arnage

"Moins de sucre pour plus de plaisir" : voilà la devise de Elhadj Diop, le gérant du Destin du gourmand. Cette pâtisserie allégée en sucre a ouvert au Mans (Sarthe) en 2019. Et maintenant, l'ancien basketteur se lance dans la production de crème glacée. A petite échelle d'abord, mais le dirigeant de la boutique ne cache pas ses ambitions.

Crème glacée, la star de l'été

Depuis trois ans que le Destin du gourmand est ouvert, Elhadj Diop a remarqué un engouement pour les glaces : "Je l'ai refait, à chaque fois avec toujours le même succès, sur une glace qui serait plus faible en sucre. Et mon associé a émis l'idée de l'industrialiser."

Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a d'abord fallu chercher le producteur de glace "local, puisque c'est un producteur vendéen" et tester la meilleure recette. Celle-ci ne diffère pas de celles des glaces déjà vendues dans l'échoppe d'Elhadj Diop : "On est fiers de se dire qu'on a déjà une glace à la vanille avec moins de 20 grammes de sucre pour 100 ml", sourit l'ancien basketteur. Mais il ne compte pas s'arrêter là : "On va continuer de travailler pour réduire l'impact glycémique, s'améliorer encore plus parce qu'on peut faire mieux. Mais on est déjà amplement satisfait du produit."

Une conception méticuleuse

Pour l'instant, seuls trois parfums seront disponibles : vanille, chocolat et fruits exotiques. "L'idée c'était de ne pas perdre les clients et de ne pas se perdre nous-même. On voulait avoir trois parfums aboutis", explique le quadragénaire. Les ingrédients ont également été méticuleusement sélectionnés : "Notre glace vanille, elle a ce goût de vanille, c'est pas de l'extrait [de vanille], c'est une gousse", développe Elhadj Diop.

Même chose pour l'emballage : un pot transparent de 500ml, pour que les clients puissent voir la glace. "Là où sur les autres marques y a une promesse, puisque le pot est opaque, là on a quelque chose qui visuellement peut plaire. Ou en tout cas, là on voit le travail qui est fait."

Un test à Arnage avant un déploiement ailleurs ?

Après avoir passé l'étape gustative, les glaces sont désormais en phase de test commercial au Super U d'Arnage, depuis le vendredi 05 août : "Le test grandeur nature qui est fait à Arnage doit permettre de voir si la clientèle adhère à ce produit. A partir du moment où cette clientèle adhère à ce produit, ça voudra dire que le pot pourra être distribué dans d'autres Super U", espère Elhadj Diop.

Il ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là : il étudie la possibilité d'ouvrir d'autres boutiques en France, en parallèle de cette production de glace.