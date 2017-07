Les GM&S bloquent l'usine PSA de Sept-Fons (Allier)

La nouvelle action des salariés de La Souterraine ce mercredi pourrait durer plusieurs jours, menace la CGT. Elle est dénoncée par la direction de PSA, "on vit ce blocage comme une agression", celà pourrait mettre en péril les efforts pour sauver l'usine creusoise.

Ils sont déterminés à rester jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses. Les salariés creusois de GM et S bloquent le site PSA de Sept-fonds, sur la commune de Dompierre-sur-Besbre près de Moulins (Allier) depuis 6h ce mercredi matin. Ils sont une petite centaine d'ouvriers à empêcher les entrées et sorties de camions de cette usine, allant jusqu'à se coucher sur la route quand les gendarmes ont tenté de lever le barrage. En fin de matinée, l'ambiance est globalement décrite comme calme par les forces de l'ordre. Leur objectif : faire pression sur le groupe Peugeot-Citroen, qui ne ferait pas assez pour sauver son sous-traitant de La Souterraine. Menacé de liquidation, le site pourrait faire l'objet d'une reprise mais avec 120 salariés sur les 277.

On est en place pic.twitter.com/JBgHXN7wEW

On vit ce blocage comme une agression, PSA n'a jamais lâché le site. Ce blocage de nature à se poser sérieusement de maintenir ou non les engagements qu'on a pris, affirme Yannick Bézard, directeur des achats du groupe PSA.

Les salariés de GM et S n'ont pas la même vision des choses. Pour eux, le groupe PSA s'est progressivement désengagé du site ces dernières années, et il n'aurait pas encore confirmé ses engagements sur des futurs investissements sur le site.

PSA fait de l'intox, ils devaient annoncer des financements notamment pour l'investissement, apparemment le gouvernement attend toujours des réponses, nous aussi. Et on attend des réponses sur les primes supra-légales pour ceux qui devront partir. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas de réponses - Patrick Brun, élu CGT