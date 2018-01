Décidément, les anciens salariés de GM et S ne lâchent rien. Les voici de nouveau devant un juge ce jeudi, au tribunal administratif de Limoges. Cette fois, ils contestent la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a abouti à 156 licenciements dans l'usine de La Souterraine. D'après la CGT et le comité d'entreprise, ce plan n'aurait pas été établi dans les règles.

L'avocat des salariés va d'abord contester les critères qui ont abouti à garder tel salarié, plutôt qu'un autre. L'ancienneté a été prise en compte deux fois, une fois pour elle-même, et une deuxième fois pour remplir la case "compétences professionnelles", celà n'est pas normal d'après Maître Borie. Cela a abouti à garder de nombreux anciens, et à licencier de nombreux jeunes. L'avocat soupçonne aussi un "tripotage" des catégories professionnelles, afin que soit supprimé complètement un atelier, pas vraiment parce qu'on n'en a plus besoin, mais plutôt parce que des délégués syndicaux y seraient concentrés. D'autre part, il va aussi pointer la faiblesse de l'indemnisation financière : on n'a presque pas fait appel à l'assurance-garantie des salaires.

Ces arguments vont être détaillés au juge administratif ce matin, qui décidera donc peut-être d'annuler ce plan social, ou plutôt d'annuler la validation de ce plan par la Direction départementale du travail. Mais pour autant personne ne sera réembauché, les 156 personnes licenciées peuvent au mieux espérer des indemnités supplémentaires. Le jugement ne sera rendu que dans quelques semaines.

Hasard du calendrier, le dossier GM et S était l'un des principaux sujets d'une réunion en préfecture de la Creuse hier : Jean-Pierre Floris, le nouveau "délégué interministériel aux restructurations d'entreprise" est venu faire un état des lieux de l'activité dans notre département, il a échangé avec des chefs d'entreprise, les chambres consulaires et les présidents de communauté. Il s'est dit "confiant" dans la montée en puissance de l'activité dans l'usine désormais dénommée LSIndustry.