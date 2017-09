Les GM&S de retour devant le tribunal de commerce

Reprise par GMD ou liquidation définitive ? Le dossier de l'usine de La Souterraine est de nouveau examiné ce lundi par le tribunal de commerce du Poitiers qui devrait prendre plusieurs jours avant de se prononcer.

Retour à Poitiers pour les salariés de GM et S industry. Ce lundi, ils font de nouveau la route entre La Souterraine (en Creuse) et Poitiers pour rencontrer les juges du tribunal de commerce. Ces derniers vont se pencher sur l'unique dossier de reprise de l'usine, celui déposé par le groupe GMD.

120 salariés repris sur les 277, le rachat de l'usine et de son terrain, ce sont les grandes lignes de ce dossier de reprise. Le groupe GMD est connu dans le secteur automobile, et dans l'activité d'emboutissage. Son projet est jugé "crédible" par le gouvernement, Bercy a d'ailleurs beaucoup agi pour que les conditions posées par le PDG soient remplies : L'usine est assuré d'avoir 22 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dans les cinq ans à venir, via des commandes de Renault et de PSA. Ces constructeurs vont aussi mettre la main à la poche pour investir dans l'usine : en tout 15 millions d'euros prévus.

Jugement attendu dans les prochains jours

Mais tout celà n'est pas suffisant pour les salariés, la plupart ne sont pas prêts à accepter 157 licenciements, à moins qu'ils soient accompagnés de gros chèques et d'un accompagnement sérieux vers un reclassement. Ils doutent aussi que l'usine pourra tourner avec seulement 120 personnes. Des inquiétudes qu'ils ont écrites noir sur blanc dans un avis rendu ce lundi aux juges consulaires. Ces derniers devraient prendre plusieurs jours avant de rendre leur décision : le rachat par GMD ou la liquidation définitive.

Le dossier est solide (...) il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de relancer l'activité - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

La dernière lettre de Bercy adressée aux salariés de GM&S (1/2)