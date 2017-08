Les GM&S écrivent à Emmanuel Macron avant l'examen de leur reprise

Une délégation de salariés de l'usine de La Souterraine était à l'Elysée ce jeudi pour remettre une lettre à destination du Président de la République. Ils veulent activer tous les leviers à quelques jours du prochain passage devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Comme on lance une bouteille à la mer, certains salariés de l'usine GM et S ont décidé d'écrire une lettre au Président de la République, à quatre jours du prochain passage devant le tribunal de commerce de Poitiers, qui va arbitrer sur la reprise par l'entreprise GMD (un dossier qui prévoit de reprendre 120 des 277 salariés).

"Je ne suis pas le père-noël", avait prévenu Emmanuel Macron dès leur rencontre au mois de juin, mais il avait aussi promis de tout faire pour accompagner au mieux les salariés de La Souterraine. Aujourd'hui, ils estiment que la promesse n'est pas tenue, alors certains ont voulu lui passer un nouveau message, une lettre remise à des conseillers du Président, à l'Elysée ce jeudi matin. Une autre délégation a remis cette lettre directement au préfet de la Creuse lors d'une rencontre à Guéret.

On voulait expliquer les choses qu'on ne comprenait pas par rapport à l'offre de GMD. On a le sentiment d'avoir été écouté par les conseilles mais on ne sait pas ce que ca va donner - Marc, l'un des rédacteurs de la lettre