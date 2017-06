Les GM&S à Poitiers pour l'audience de la dernière chance devant le tribunal de commerce

Les salariés de GM&S en creuse ont fait le déplacement à Poitiers ce vendredi alors que le tribunal de commerce examine le dossier de l'équipementier automobile. Les syndicats craignent que la liquidation judiciaire ne soit prononcée.

Encore une fois, les salariés du site GM et S de la Souterraine en Creuse ont fait le déplacement à Poitiers ce vendredi matin. Le tribunal de commerce doit y examiner, après un nouveau sursis, le dossier de l'entreprise qui a été placée en redressement judiciaire en décembre dernier. Depuis, les salariés se battent pour conserver leur usine et maintenir un maximum d’emploi dans le cadre d'une reprise de l'équipementier automobile. Jusqu'ici, aucune offre de reprise ferme n'a été présentée et la lettre d'intention du groupe GMD ne satisfait pas les syndicats.

Selon l'avocat du CE Jean-Louis Borie, l’administrateur judiciaire aurait demandé ce vendredi matin la liquidation judiciaire du site creusois.

Les salariés mobilisés une nouvelle fois

Les salariés de GM et S sont venus nombreux de la Creuse pour soutenir leurs représentants qui assistent à l'audience du tribunal de commerce.

