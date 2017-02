Les GM&S portent plainte pour abus de confiance

Nouvelle action des salariés de GM&S Industry ce lundi à La Souterraine. Les représentants du personnel ont découvert que l'ancienne direction n'avait pas versé la part salariale de la mutuelle, le préjudice est estimé à près de 100.000 euros. Ils ont décidé de porter plainte pour abus de confiance.

C'est un nouveau coup dur pour les 282 salariés de GM&S Industry, dont l'entreprise est placée en redressement judiciaire depuis le 2 décembre dernier. Selon les représentants du personnel, les anciens dirigeants n'ont pas versé la part salariale à la mutuelle entre fin avril et novembre 2016. Le préjudice est estimé à plus de 99.000 euros.

Ils nous ont menti sur beaucoup de choses - un salarié

Ce lundi vers 10 heures, les équipes du matin et de la journée sont descendues à pied de l'usine à la gendarmerie pour porter plainte. Ils estiment avoir été trahis : "On a une couverture partielle, alors qu'on pense être couvert et en plus ils utilisent notre argent" explique Vincent Labrousse, secrétaire CGT du Comité d'Entreprise "pour nous c'est pitoyable, alors qu'on a à peine deux jours et demi de travail et que PSA et Renault ne nous donne pas de boulot."

Une fois arrivés devant la gendarmerie, les 150 salariés présents sont restés dehors, dans le froid, sur le trottoir. Seule une délégation de quatre élus du personnel a pu rentrer. En les attendant, la situation du sous-traitant automobile occupe beaucoup les conversations, "ce matin on a attaqué, il y a avait une machine qui marchait, on doit être 18 dans l'atelier alors... on a joué aux cartes" explique un salarié. "On est surtout fatigué moralement" rajoute un autre "il nous manque soit de la matière, soit des containers, on a plus de commandes... Donc on peut pas travailler."

L'enregistrement des quatre plaintes a duré un peu plus d'une heure. Les représentants du personnel ressortent avec un document type que chaque salarié va maintenant pouvoir remplir. Toutes les plaintes seront ensuite remise au Procureur de la République de Guéret qui décidera ou non de donner suite.

Les quatre représentants du personnel de GM&S Industry à la sortie de la gendarmerie, après avoir déposé plainte © Radio France - Valérie Mosnier

Ce lundi, un rendez-vous a aussi eu lieu en préfecture pour faire le point sur la SCI, la Société Civile Immobilière, propriétaire des bâtiments et détenue par les anciens dirigeants d'Altia. L'an dernier, elle a perçu 250.000 euros de loyer.

GM&S Indusutry est le deuxième employeur privé de la Creuse. En redressement judiciaire depuis un peu plus de deux mois, les salariés sont mobilisés : coupure de l'A20, blocage d'un site de production dans l'Yonne... La période d'observation a été prolongée jusqu'au 23 mai.

Spécialisée dans l'emboutissage, l'assemblage et la tôlerie, la société GM&S Industry (ex-Altia) produit des pièces pour l'industrie automobile, notamment les groupes PSA et Renault-Nissan. Le site industriel avait été repris en 2014 par l'entrepreneur italien Gianpiero Colla.