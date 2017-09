En Creuse, les salariés de GM&S toujours mobilisés pour sauvegarder plus d’emplois

Alors que la reprise du site de la Souterraine a été actée par le tribunal de commerce de Poitiers ce jeudi, les salariés de GM&S dans la Creuse continuent à se mobiliser. Après une opération escargot de la Souterraine à Guéret, ils ont pu rencontrer le préfet

Après la décision du tribunal de commerce de Poitiers de valider la reprise du site GM et S de la Souterraine dans la Creuse par la groupe GMD, les salariés de l'équipementier automobile continuent de se mobiliser. Ce samedi matin, ils ont organisé une opération escargot entre le site de leur usine et Guéret avant de se retrouver place Bonnyaud. Après avoir été bloqués par les CRS, les salariés seront finalement reçus par le préfet. Près de 200 personnes sont venues sur place pour les soutenir.

Les salariés se mobilisent notamment pour faire pression sur le groupe GMD qui va reprendre le site de la Souterraine, et sauver plus d'emplois que les 120 prévus dans l'offre de reprise, sur 277 aujourd'hui. Les GM et S réclament également un meilleur accompagnement et des indemnités plus élevées pour ceux qui seront licenciés.

Les salariés de #GMS empêchés d'approcher la préfecture, le préfet est absent, ils veulent attendre son retour pic.twitter.com/X4Y7UqockU — France Bleu Creuse (@FBCreuse) September 9, 2017

Une vingtaine de CRS bloquent l'accès à la préfecture. La manifestation reste sur la place Bonnyaud #GMSpic.twitter.com/8EpzjdQb63 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) September 9, 2017

Le tribunal de commerce de Poitiers a validé ce jeudi l'offre de reprise de l'équipementier automobile par le groupe GMD. Alain Martineau, le patron de GMD, est attendu ce lundi sur le site pour prendre possession des lieux.