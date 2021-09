Les Grands Buffets de Narbonne affichent plus de 100.000 réservations

Mieux vaut s'y prendre tôt pour réserver une table aux Grands Buffets de Narbonne ! Moins de trois mois après sa réouverture, l'établissement audois affiche complet à presque tous les services, malgré ses 600 places. "A ce jour, nous avons 110.000 réservations pour les prochaines semaines", se réjouit Louis Privat, le fondateur de ce restaurant, qui s'affiche comme "le plus grand de France".

Depuis 1989, cet établissement audois attire chaque année des dizaines de milliers de personnes de toute la France et de l'étranger, proposant pour une quarantaine d'euros des buffets géants de fruits de mer, fromages et foies gras, et une déclinaison de toute la cuisine traditionnelle française. Depuis la réouverture, les clients découvrent de nouveaux aménagements et des décors enrichis. Cinq millions d'euros ont été investis ces deux dernières années.

Entre les lustres dorés, les chandeliers d'argent et les tapisseries du 17e siècle qui habillent les différentes salles, 190 salariés s'activent autour des clients. Alors que de nombreux restaurants ont souffert cet été de la pénurie de personnel, les Grands Buffets ont retrouvé leur effectif au grand complet au sortir des périodes de confinement et de fermeture. "J'ai entièrement compensé les pertes de salaires pendant la crise, mais également les primes et les pourboires", explique avec fierté le président Louis Privat.