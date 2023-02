Les Grands Buffets de Narbonne ne déménageront pas à Perpignan

En juillet dernier, Louis Privat le médiatique patron des Grands Buffets de Narbonne avait surpris tout le monde en annonçant qu'il souhaitait déménager son célèbre restaurant. Il justifiait son choix par des problèmes de locaux, une mésentente avec le président du Grand Narbonne et surtout un projet bien plus ambitieux.

Immédiatement, la CCI et l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, appuyés par l'agglomération Perpignan Méditerranée Métropole se portaient candidates pour accueillir la poule aux oeufs d'or ! Les Grands Buffets accueillent 360 000 clients par an, un véritable pôle d'attraction touristique. Sept mois plus tard, les Pyrénées-Orientales se retirent de la course. Un abandon décidé en accord avec le patron des Grands Buffets Louis Privat : "Malgré toute la bonne volonté de l'équipe de Perpignan - ils ont fait preuve d'une réactivité incroyable ! - malheureusement, pour des questions très techniques, on est arrivés au constat qu'il n'était pas possible de satisfaire tous les volets du cahier des charges qu'attendaient les Grands Buffets."

À l'automne, des terrains étaient envisagés à Toulouges mais surtout à Claira sur la zone Salanca.

"Nous avons noué des relations, nous avons travaillé de manière très sérieuse, poursuit Louis Privat. Je me suis rendu sur place, ils [les porteurs de projet catalans, ndlr] m'ont montré plusieurs sites. Malheureusement les terrains situés proches de l'autoroute étaient dans un environnement très commercial alors qu'on essaie plutôt d'être dans un site naturel."

Le prochain site des Grands Buffets devra être suffisamment grand pour accueillir, en plus du restaurant, un hôtel et un espace dédié aux produits régionaux . À l'automne dernier, le propriétaire parlait d'un espace de 15 hectares.

Le choix final va se faire entre deux villes

Ce mardi, le patron des Grands Buffets nous confirme également que la piste Lézignan-Corbières est abandonnée. Carcassonne et Béziers en revanche sont toujours en course. Louis Privat espère faire son choix entre ces deux villes d'ici l'été.