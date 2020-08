Les grands patrons lancent un appel pour favoriser l'apprentissage des jeunes

Un collectif de 20 dirigeants d'entreprise publie une tribune ce lundi 31 août dans Les Échos et sur le site de France Info pour lancer un appel à toutes les structures pour favoriser l'apprentissage des jeunes. 700.000 entrent sur le marché du travail en cette rentrée.

20 grands patrons d'entreprises ou de d'organisations françaises lancent un appel à favoriser l'apprentissage pour cette rentrée 2020, où près de 700.000 jeunes sont attendus sur le marché du travail. Le contexte est compliqué à tel point que Pôle Emploi compte recruter 2800 agents pour accompagner les jeunes. Il publient ce lundi 31 août une tribune dans Les Échos et sur le site de France Info.

Ils encouragent toutes et tous à s'engager pour développer l'apprentissage qui a "gagné ses lettres de noblesse" et qui permet de "répondre aux besoins des entreprises", notamment les TPE et les PME.

Une plateforme internet est mise en place, "Jeunes d'Avenirs", qui permet de s'inscrire en tant que recruteur, candidat, bénévole ou conseiller. Les jeunes jusqu'à 29 ans de tout niveau et de tous les départements, DOM compris sont éligibles. Vous pouvez également vous connecter au site en tant que recruteur, conseiller ou bénévoles, avant les rencontres virtuelles qui auront lieu les 16 et 17 septembre.

Toutes les entreprises […] ont le devoir de soutenir notre jeunesse, pour éviter que cette génération ne soit 'sacrifiée. - Le collectif de chefs d'entreprises

D'autant que le taux de chômage des jeunes a bondi de 34%, par rapport au trimestre précédent note le collectif. Le gouvernement a renforcé son aide à l'embauche des apprentis pour toutes les entreprises quelle que soit leur dimension jusqu'au 28 février 2021.

