Les Grands Vins de Bordeaux, un placement financier intéressant depuis la crise sanitaire

Depuis la crise sanitaire, beaucoup d'investisseurs désireux de diversifier leur patrimoine et de le consolider, se tournent désormais vers les Grands Vins de Bordeaux. Avec des rendements réguliers, compris entre 6 et 10% en moyenne selon les sociétés financières qui les gèrent.

Un indice en augmentation depuis 2 ans

"Avec la crise sanitaire, en 2019, beaucoup de châteaux ont baissé leurs prix en primeur" explique Rémi Sérié, le directeur de la société Patriwine, basée à Mérignac, "ce qui a permis aux investisseurs de faire une belle opération à la revente". Sur ce millésime 2020, l'indice continue de progresser selon le patron, qui souligne au passage la faible volatilité des prix sur ces bouteilles prestigieuses.

"Elles sont produites en petites quantité, et à chaque bouteille bue, les stocks se raréfient, ce qui fait monter les prix" explique Rémi Sérié. Ce qui fait à ses yeux de cet investissement l'un des placements les plus intéressants, à côté de ceux plus classiques que sont les placements l'immobiliers, l'assurance vie ou la bourse.

Des placements réservés aux connaisseurs?

La plupart des 2 800 clients de Patriwine ont une connaissance du vignoble bordelais, " mais ils ne savent pas nécessairement dans quel château investir".explique Rémi Sérié. La société bordelaise joue donc également ce rôle d'intermédiaire et de conseil, en assistant toute l'année à des dégustations de vins.

En revanche, sachez qu'il vous faudra tout de même un budget conséquent pour vous lancer. "Le panier moyen chez Patriwine c'est 10 000 euros" explique Rémi Sérié. Des bouteilles que vous ne possédez pas physiquement, puisqu'une fois achetées, elles sont stockées dans un entrepôt ultra sécurisé et ultra tempéré à Blanquefort, afin de les conserver dans les meilleures conditions.

Au bout de quelques années, au moment de la revente, vous avez le choix de récupérer ces bouteilles pour les boire, ou de récupérer juste votre rendement. Patriwine emploie pour l'instant 5 salariés totalement investis actuellement dans la vente des primeurs 2020, dont Rémi Sérié assure qu'il s'agit "_d'un millésime très prometteu_r".

