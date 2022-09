À cause d'une production qui ne parvient pas à suivre, les vendeurs de granulés de bois se retrouvent démunis à Châteauroux (Indre). Ils ne peuvent recevoir de nouveaux clients et rationnent les sacs qu'ils vendent.

Les granulés de bois de plus en plus difficiles à trouver dans le Berry

Le téléphone sonne jusqu'à 20 fois par jour dans le magasin de Pascal Llave. Au bout du fil, le gérant de CKoBois à affaire à des clients qu'il ne connait pas. "Ils me demandent s'ils peuvent acheter des granulés. Et évidemment, ils ne veulent pas juste trois sacs, mais une tonne. Je suis obligé de les refuser" déplore le professionnel, qui pointe un cruel manque à gagner.

Une demande qui explose, une offre qui ne suit pas

La raison de ce manque, c'est que les granulés de bois sont peut-être victimes de leurs succès. Propellet, l'association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois, évoque une hausse de 41% des ventes de poêles à granulé entre 2020 et 2021, et de 120% pour les chaudières à granulé, soit "respectivement 180 000 et 32 000 pièces".

Et en face, les producteurs ont du mal à suivre la cadence. Et les prix augmentent : en un an, le prix de la tonne en sac a pratiquement doublé. À cela se rajoute localement des problèmes chez certains fournisseurs, comme celui de Pascal Llave, qui a été victime de "soucis mécaniques sur sa chaîne de fabrication". le déficit d'offre de granulés de bois est de 5 à 15% selon la Fédération Française des combustibles, carburants et chauffage.

Conséquence, les revendeurs doivent rationner. "On vend 10 sacs par 10 sacs, pour que tous les clients puissent en avoir en début de saison" soupire Nathalie Robert, l'une des cogérantes de CNR, à Châteauroux. "On espère avoir des quantités plus importantes à la mi-octobre, mais ce n'est pas garanti" poursuit-elle.

Pas de pénurie ?

Pour autant, les professionnels du secteur se veulent plutôt rassurants. "Les perspectives sur la hausse des capacités de production sont encourageantes et les acteurs français sont très actifs pour garantir l’approvisionnement et répondre au besoin des consommateurs" indique Propellet.

Un conseil également : prudence aux annonces sur Internet, où l'on vous vend des granulés deux fois moins cher. Ce sont souvent des arnaques.