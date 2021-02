Les Green Angels au service des plus démunis

Le groupe de supporters ultras du Kop sud de Geoffroy-Guichard a décidé de mettre son réseau au service des plus démunis. Depuis plusieurs semaines, ils organisent, avec la brigade de solidarité de Saint-Etienne, des collectes et distributions de denrées alimentaires et produits d'hygiène.

Privés de leur chaudron de Geoffroy-Guichard et de son Kop sud depuis le début de la pandémie de Covid-19, le groupe de supporters ultras des Green Angels se mobilisent pour venir en aide aux plus précaires à Saint-Étienne. Depuis plusieurs semaines, ils organisent, avec la brigade de solidarité de Saint-Etienne, des collectes et distributions de denrées alimentaires et produits d'hygiène.

Une mobilisation qui avait démarré dès le premier confinement avec une aide vers les soignants explique "Boc" membre depuis une vingtaine d'années aux Green Angels : "On amenait des produits d'hygiène, du gel hydroalcoolique ou des masques lorsque l'on pouvait en trouver. On aidait aussi des patients avec des tablettes ou des produits de soins pour les personnes âgées dans les Ephads. Cela nous a encouragé à faire quelque chose sur la durée".

80 familles bénéficiaires

Avec le second confinement les Green Angels ont donc décidé d'étendre ces aides à tous les précaires en collectant des produits de première nécessité. "On a environ maintenant 80 familles bénéficiaires précise Boc. Chaque semaine cela augmente. On est là pour aider tous ceux qui sont dans le besoin et que l'on peut aider à notre niveau". Une cinquantaine de membre des "Green" se relayent tous les 15 jours mais c'est surtout le réseau de l'association qui fait toute la différence : "C'est vraiment un melting-pot énorme. Cela va du chef d'entreprise au chômeurs. On sait que l'on a un impact médiatique reconnaît Boc maintenant on ne le mesurait pas en terme de solidarité et c'est beau".

Sans toutes ses activités liées au football ces actions permettent au groupe de se retrouver autour d'une cause commune. "Mais on n'est pas là pour faire des regroupements tempère Boc. Certains ont du temps, d'autres travaillent ou sont en chômage partiel. Que le football soit là ou pas, nous notre état d'esprit est de rester au service du peuple stéphanois. Le mot de solidarité a toujours eu une résonance particulière ici".

Les Green Angels ont d'ailleurs l'intention de continuer leurs actions de solidarité même quand ils pourront enfin retrouver leur Kop sud à Geoffroy Guichard.

Vous retrouvez toutes les informations liées aux collectes et distribution sur la page Facebook solidarités des Green Angels.