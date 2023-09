Les Grenoblois plébiscitent le projet d'Augustin Gamot, d'installer des panneaux photovoltaïques en ville.

La Ville de grenoble vient de dévoiler la liste des lauréats de la 8e édition de son budget participatif, doté cette année de 1,8 million d'euros. C'est un moyen concret pour la Ville de donner aux grenoblois le pouvoir d'agir.

Entre le 9 juillet et le 18 septembre, 5175 grenoblois ont donc voté pour les 26 projets, sélectionnés à l'issue du forum des idées. Apres dépouillement, 10 projets ont été retenus : collecteurs d'eau de pluie, camion santé mobile ou encore un lieu dédié aux femmes. Celui qui est arrivé 6e et pour lequel la Ville va consacrer 1 million d'euros est celui d'Augustin Gamot. Il veut renforcer l'autonomie énergétique de Grenoble grâce au photovoltaïque.

FRANCE BLEU ISERE : Bonjour Augustin Gamot. En quoi consiste votre projet?

Augustin Gamot : Ce projet consiste à baisser la facture énergétique de la ville. On va installer sur les toitures ou les parkings ou sur toute surface disponible, des panneaux solaires photovoltaïques qui vont produire de l'électricité et qui seront utilisés directement par le bâtiment qui l'accueille en autoconsommation, de façon à réduire directement la facture d'électricité de la commune.

Pourquoi votre projet coûte-t-il si cher? 1 million d'euros?

Augustin Gamot : Le solaire coûte de moins en moins cher, mais 1 million d'euros, ça va nous permettre d'équiper plusieurs dizaines de toitures avec cette technologie et du coup, de vraiment engager la transition énergétique et écologique sur le patrimoine de la ville. Il faut bien entendu commencer par rénover le patrimoine de façon à ce qu'il consomme moins. Mais il y aura toujours une consommation restante qu'on essaye de couvrir via des énergies renouvelables dont le photovoltaïque fait partie.

Alors où allez-vous installer ces panneaux?

Augustin Gamot : Alors ça peut être sur des toitures d'écoles, des équipements publics type gymnase, maison des habitants ou autres ou sur des parkings. Mais en tout cas, ce sera sur le foncier de la ville de Grenoble.

Et vous envisagiez aussi dans votre projet d'installer dans le cimetière?

Augustin Gamot : Oui, alors ça, c'était le projet initial en fait, d'installer des ombrières photovoltaïques dans le cimetière Saint Roch, puisque c'est une très grande surface qui ne va pas changer d'affectation. A priori, le cimetière va rester un cimetière pendant des centaines d'années. Et l'idée initiale, c'était de faire un projet très intégré au niveau paysager et au niveau architectural, avec du bois, avec du verre translucide, de façon à ce que ce soit vraiment agréable à voir comme installation. Donc ça reste à l'ordre du jour. Mais on va essayer de mener les deux de front et on verra ce qui en ressort au final. Parce que là, on va rentrer dans les études maintenant que le projet a été sélectionné et même s'il y a déjà eu un travail en amont réalisé avec les services de la ville de Grenoble, maintenant il va falloir rentrer dans le concret. Donc très précisément, quelle surface de toiture, quel bâtiment sera équipé et en quelle puissance? On va voir tout ça sera dans les prochains mois car moi je vais conserver a priori le pilotage, pour bien garder l'esprit du projet. Mais ensuite, effectivement, techniquement, ce sera bien les services de la ville de Grenoble qui vont être à l'œuvre. Ce n'est pas une dépossession, c'est un travail collaboratif. Il y a urgence. Tous les experts, tous les rapports le disent. Il faut pousser tous les curseurs à fond. Si on veut espérer prendre un peu moins la vague qui nous arrive dessus, qui est le changement climatique.

Vous êtes heureux d'avoir été sélectionné ?

Augustin Gamot : Oui ! Cela veut dire qu'on peut avoir des rêves et qu'ils peuvent se réaliser, la preuve ! Ce projet, je l'ai porté tout seul. Il est vrai que depuis 15 ans je travaille dans le domaine de la transition écologique, donc je sais de quoi je parle. Mais quand j'ai déposé mon dossier, je n'imaginais pas gagner. Je félicite d'ailleurs les 9 autres lauréats. J'ai hâte de le voir se concrétiser, de voir les premiers panneaux sur les toits de Grenoble.