Au 31 décembre 2017, les Greta de l'Indre et du Cher deviendront une seule et même structure baptisée Greta Berry. Quels changements pour les stagiaires et les formateurs ? France Bleu Berry fait le point.

Châteauroux, France

Les Greta sont des structures de l'Education nationale qui organisent des formations continues pour adultes dans les Lycées. Les formations visent tous les métiers : bâtiment, industrie, tertiaire, sanitaire et social.... Aujourd'hui, il existe un Greta dans l'Indre, un autre dans le Cher. Au 31 décembre 2017, les deux Greta deviendront le Greta Berry. Objectif : améliorer l'offre de formations avec davantage de passerelles entre les deux départements.

Plus de 4.000 stagiaires formés chaque année en Berry

Pour les stagiaires le mariage ne change pas grand chose. Il y aura toujours onze lieux de formations en Berry : Châteauroux et Bourges mais aussi La Guerche, Aubigny, le Blanc ou La Châtre par exemple. La principale évolution concerne les professeurs. Ils auront désormais un territoire plus large à couvrir et pourront mutualiser les moyens lors des formations.

"Par exemple aujourd'hui sur l'Indre on a un point fort qui est le bâtiment alors que sur le Cher c'est un point faible, donc demain on pourra se servir du plateau technique et des formateurs qu'on a sur l'Indre pour pouvoir parfois délocaliser des formations sur l'Indre", explique Bruno Dinallo, le chef d'établissement support du Gretta Berry et Proviseur du Lycée Blaise Pascal à Châteauroux.

Davantage de kilomètres à parcourir

Les stagiaires devront parfois faire davantage de kilomètres mais Bruno Dinallo promet de moderniser l'offre. "On va s'organiser aussi en terme de communication pour améliorer l'offre avec visioconférence et communication à distance, pour nous c'est un gros chantier". Le Greta Berry emploie 75 salariés contractuels et fait appel chaque année à plus de 200 vacataires. La fusion devrait se faire à effectif constant sans suppressions de postes.

Info plus