Les grévistes de l'ehpad de Pompairain à Châtillon-sur-Thouet restent déterminés

Une mobilisation qui dure à la maison de retraite de Pompairain à Châtillon-sur-Thouet, dans les Deux-Sèvres. Une grève a démarré le 14 octobre 2021 dans cet établissement géré par le groupe DomusVi. 15 salariés sont mobilisés et ce mercredi, au 14e jour du mouvement, une cinquantaine de personnes s'est retrouvée à Parthenay, place du Drapeau, à la mi-journée pour les soutenir. Un rassemblement à l'appel de la CGT.

On n'a plus assez de bras pour lever les résidents tous les jours

Les personnels grévistes dénoncent leurs conditions de travail et l'impact sur les résidents. "Il y a un soignant pour neuf résidents. On n'a plus assez de bras pour lever les résidents tous les jours. Il y a aussi des restrictions budgétaires donc certains n'ont plus le droit d'avoir de collation la nuit ou n'ont plus de deuxième dessert quand ils en demandent un", déplore Caroline Palmerio, ergothérapeute et syndiquée CGT. Les salariés réclament des moyens supplémentaires et des hausses de salaires : 300 euros brut de plus.

Une réunion de médiation s'est tenue dans l'après-midi. "Le dialogue est renoué", estime Murielle Thibeault, infirmière et responsable de la section syndicale. De nouveaux rendez-vous sont prévus ce jeudi. Des grévistes déterminés. "15 jours de grève c'est énorme. On n'est pas là parce qu'on a envie d'être dehors. C'est vraiment pour dénoncer tout ça, se battre. Et on ne s'arrêtera pas tant que la direction ne nous entendra pas", prévient Caroline Palmerio.