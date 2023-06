Les grévistes de l'ehpad des jardins du château d'Aiffres à Versailles devant les locaux de Médicharme

La situation va-t-elle enfin se débloquer à l'ehpad des Jardins du château d'Aiffres ? Au 57e jour de leur mobilisation, les personnels en grève de cet établissement sont à Versailles près de Paris depuis ce mardi matin 20 juin. Ils ont installés banderoles et drapeaux devant les locaux de Médicharme, le groupe qui gère l'ehpad deux-sévrien. Ils sont au total 13 venus des Deux-Sèvres et ont été rejoints par des militants syndicaux de région parisienne. La CGT indique qu'une rencontre est en cours entre deux grévistes et la directrice générale. "Nous allons à elle puisqu'elle est venue vendredi dernier dans les Deux-Sèvres sans vouloir nous recevoir", précise Sandrine Fournier, responsable santé et action sociale à la CGT des Deux-Sèvres. Les revendications des grévistes portent notamment un 6e poste d'aide soignant et une révision de la réorganisation des horaires de nuit.

ⓘ Publicité