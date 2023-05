Les grévistes de Vertbaudet délogés par la police à Marquette-lez-Lille

La police a délogé ce mardi matin une quarantaine de manifestants qui se trouvaient sur le piquet de grève devant l'entrepôt logistique de Vertbaudet à Marquette-lez-Lille. Ce déblocage des accès à l'entreprise spécialisée dans la vente de vêtement et mobilier pour enfants a été ordonné par le Préfet du Nord. Il s'agit, précise un communiqué de la direction, de la mise en exécution d'une ordonnance du Tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2023. Elle ordonne l'expulsion des personnes qui occupent le site illégalement, sous astreinte de 1000€ par jour et par personne et par infraction constatée. La préfecture du Nord indique que de "nombreux et graves troubles à l'ordre public ont été constatés ces derniers jours mettant en danger l'intégrité physique des personnes présentes sur le site". Elle liste " incendie volontaire d'un poste électrique, tirs d'artifice et de mortiers et entrave régulière à la circulation dans une zone industrielle qui comprend de nombreuses entreprises."

La police bloque l'accès au site logistique de VertBaudet © Radio France - Stéphane Barbereau

La CGT avait appelé à un rassemblement "de soutien et de protection de la grève face aux violences d'Etat" ce mardi matin, en réponse à l'interpellation la veille de deux syndicalistes devant le site, l'un pour entrave à la libre circulation, l'autre pour rébellion.

Depuis le 20 mars, une grève, à l'appel de la CGT, touche le site logistique de Vertbaudet à Marquette-lez-Lille pour des revalorisations de salaires. La direction de l'entreprise indique dans son communiqué que "72 salariés sur les 327 que compte le site, poursuivent leur mouvement de grève".

Les salariés en grève ainsi que leurs soutiens ont improvisé une manifestation devant la mairie de Marquette-lez-Lille.