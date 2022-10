Les grévistes nous "emmerdent" : des agriculteurs face au manque de carburants dans la Marne

"Il faut que ça s'arrête", déplore un agriculteur marnais. Comme une vingtaine de "collègues", il s'est mobilisé ce mardi devant la préfecture de la Marne, à Châlons-en-Champagne, pour **dénoncer les retards des approvisionnements en GNR (**gazole non routier). Une situation qui crée la colère de certains et surtout, pourrait mettre en péril leur récolte.

Une délégation a été reçue, composée de deux représentants de la FDSEA 51 et des Jeunes Agriculteurs. "On a un préfet qui est à l'écoute", assure Bastien Lombard, président des Jeunes Agriculteurs de la Marne_. "On demande 50 % de nos besoins en essence, à savoir 5 000 mètres cube par semaine"_ ajoute-t-il "nous sommes dans une période charnière. On a les arrachages de betteraves et nos semis d'automne. Si on n'a rien à récolter, cela va provoquer une pénurie."

Des livraisons de carburants qui accusent de gros retards. Certains agriculteurs assurent avoir fait des commandes fin septembre, qu'ils n'ont reçues que ces derniers jours, voire pas du tout. "Heureusement, j'ai un copain qui a pu me dépanner. Mais il va falloir le renflouer aussi avec ce que j'ai reçu", constate l'un d'entre eux.

Devant la préfecture, ce bidon a été déposé par des agriculteurs marnais en colère. © Radio France - Virginie Vandeville

À cela s'ajoute la hausse des prix. "Je vais payer mon approvisionnement 25 % plus cher que le prix indicatif. Ce n'est pas très gérable à terme. J'ai l'impression que la spéculation explose sur tous les produits", précise Jean-Marie, un céréalier marnais.

"Qu'ils fassent leur travail et qu'ils arrêtent d'embêter les gens"

Une situation sous tension pour les agriculteurs, qui n'appellent qu'à une chose, la fin de la grève dans les raffineries. "Ils ont droit de faire grève mais qu'ils ne bloquent pas un pays", peut-on entendre ce mardi devant la préfecture. "Ce ne sont pas eux qu'ils mettent en danger, ce sont les exploitants, les artisans, tous les corps de métiers. Je voudrais bien voir leur fiche de paie, mais je pense que c'est assez confortable. Demander 10 % de plus, alors que y a des gens bien plus en difficultés... Qu'ils fassent leur travail et qu'ils arrêtent d'embêter les gens", ajoute un autre.

Enfin, pour un autre exploitant, tout cela "est irraisonnable. On connaît la fragilité de notre pays suite à la crise Covid, la guerre en Ukraine. On ne peut pas mettre le pays dans une situation de pénurie. Un moment quand on est responsable syndical, faut prendre de la hauteur dans les débats. Leur débat de rémunération, nous pouvons l'entendre, mais un moment, il faut être beaucoup plus juste et en compréhension avec les Français."