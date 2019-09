Les guichets bientôt divisés par deux en gare de Poitiers

Le tout numérique va gagner du terrain en gare de Poitiers. A partir du premier décembre, le nombre guichets pour la vente sera réduit de moitié. De 5 à 6 guichets aujourd'hui, il n'y en aura plus que 2 ou 3.

Poitiers, France

Cette mesure là va aussi concerner les autres grandes gares de Poitou Charentes. Mais à Poitiers, la SNCF a choisi de réduire fortement la voilure. Au total, non seulement l'accueil physique va être réduit mais les effectifs à l’accueil vont fondre de 17 à 9 cheminots

On va dans le mur

Pour les agents croisés en gare, réduire à ce point le nombre de guichets c'est aller droit dans le mur car à Poitiers, chaque jour, ce sont environ 350 usagers qui sont accueillis au guichet, plus de 500 certains samedi et encore plus à l'approche des vacances. Avec seulement deux guichets ouvert, l'attente va s'allonger.

Le tout numérique n'est pas la solution

Pour la CGT ce virage pris par la SNCF en faveur du tout numérique est néfaste. Il faut préserver de l'accueil physique car tout le monde n'est numérique-compatible. Et on a vu aussi cet été les conséquences négatifs de cette politique dans les grandes gares parisiennes ou les temps d'attente dépassaient parfois largement l'heure