Les guides conférenciers d'Avignon poussent un coup de gueule

Ils se sentent abandonnés par l'Etat et Avignon Tourisme. Ce lundi 22 juin, le collectif des Guides Rhône Méditerranée et la FMITEC ont manifesté devant le Palais des Papes à Avignon. Ils demandent des aides financières pour pouvoir survivre.

Cha, guide à Avignon Tourisme manifeste contre l'abandon de l'état français et de son employeur

Ils étaient une vingtaine, ce matin, lundi 22 juin, devant le Palais des Papes à Avignon pour une opération coup de poing. Les guides conférenciers, souvent embauchés en contrat précaire (vacataire ou saisonnier), subissent la double peine : au début du confinement, leurs contrats avec Avignon Tourisme ont été tout simplement annulés, de fait, ils n'étaient plus éligibles au chômage partiel. Une partie d'entre eux ont dû changer de métier pour survivre financièrement. Le président d'Avignon Tourisme, Arnaud Pignol est venu à leur rencontre: "Si la direction du travail nous dit que, malgré l'annulation des contrats, il peut y avoir une prise en charge et des aides financières, on le fera." tient-il à les rassurer.

La FMITEC (Fédération des Métiers Intermittents du Tourisme) est venue soutenir le collectif Guides Rhône Méditerranée dans cette action simultanée avec onze autres villes françaises. La situation des guides conférenciers inquiète aussi les députés, notamment la vauclusienne Souad Zitouni qui vient de co-écrire une lettre à la ministre du travail pour réclamer des actes de soutien à la filière.