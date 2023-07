Les guides touristiques traditionnels, toujours un bon argument pour les restaurateurs du Poitou

"Ah c'est sûr que ça fait plaisir", lâche Nono, traiteur à Chasseneuil-du-Poitou et co-gérant de "Ness et Nono", quand il relie les commentaires flatteurs du "Petit Futé Poitiers 2023". "C'est un gage de qualité pour nos clients et la description nous représente bien", souligne le spécialiste de la rôtisserie et autre cochon de lait, tout sourire sous sa barbe épaisse. Virgil , le patron du "Baratapas" est aussi rassuré de voir son tout jeune établissement déjà recensé dans le guide poitevin. "Nous n'avons pas encore d'avis sur internet, et tant mieux en un sens, ajoute-t-il. Car les gens se lâchent sur ce type de commentaires. Les guides, c'est la marque des professionnels".

Nono, traiteur rockeur et rôtisseur, à Chasseneuil-du-Poitou. © Radio France - Fanny Bouvard

Parmi les restaurateurs et chefs habitués des distinctions, Cédric Ravaud, chef de la "Table du Clos" dans le château situé en bord de Clain. "J'avoue, je ne compte plus les distinctions ! Le Petit Futé, Maître restaurateur, Le Routard et les collectionneurs d'Alain Ducasse (le chef trois étoiles)." Pour Cédric Ravaud, tout cela ramène logiquement des clients : "surtout de l'étranger, du nord de l'Europe, qui viennent découvrir le Poitou sur la route du Sud Ouest. C'est une très belle mise en valeur". Au-delà des plaques qui s'accumulent élégamment sur sa devanture, Jean-Baptiste Genevoix, le patron du restaurant corse A Casa de Poitiers, admet que ces reconnaissances rassurent ses clients. "Et en ce moment, il faut réussir à attirer les clients pour leur donner encore plus envie de venir au restaurant, malgré les contraintes économiques".