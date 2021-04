Les habitants de Ouistreham font du bruit contre la hausse annoncée de la taxe foncière

Ils ne sont pas passés inaperçus ! Les habitants de Ouistreham ont fait entendre leur colère ce samedi 10 avril. Ils se sont donné rendez-vous à midi devant le casino, pour une opération escargot dans la ville. La manifestation s'est terminée par un concert de klaxons et de fumigènes devant la mairie.

Car c'est précisément là que sera voté le budget 2021, lors du Conseil municipal ce lundi 12 avril. Pour combler un manque de 2,5 millions d'euros dans les caisses, la mairie compte augmenter la taxe foncière de 28 %, ce qui représenterait une hausse de 420 euros en moyenne par foyer.

"Nous n'avons pas le choix. Je suis bien conscient que c'est compliqué, mais nous sommes totalement dépendants du casino et sa fermeture a de grosses conséquences", expliquait Romain Bail, le maire de Ouistreham, il y a quelques jours au micro de France Bleu Normandie.

D'autres solutions ?

Pourtant, Pascale Segaud Castex, conseillère municipale d'opposition, avance qu'il existe d'autres solutions. "Le casino a bon dos. Quand on regarde les chiffres de près, il y a un tas de solutions qui sont trouvables, pour ne pas augmenter les impôts, surtout en ces temps de crise". Des solutions qu'elle garde secrètes avant de les présenter au Conseil municipal ce lundi.

Les habitants présents au rassemblement estiment, eux aussi, que d'autres solutions pourraient être trouvées, "si seulement on pouvait communiquer avec la mairie. Malheureusement, on est au courant de rien, on a l'impression que le maire décide seul", explique Christophe Dubost, organisateur de la manifestation.

René et Paulette, retraités, ont rejoint le cortège de 130 voitures pour exprimer leur désarroi.

"On est en train de se faire plumer, c'est simple ! Ils veulent faire de Ouistreham une ville de gens riches, mais nous, on est les moyens. On va finir par être obligés de partir alors que c'est une ville qu'on aime profondément", concluent-ils.

Nombreux malgré la pluie, les habitants ont également lancé une pétition en ligne qui récolte plus de 600 signatures pour le moment.