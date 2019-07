Les habitants d’un village cévenol se mobilisent pour sauver l’épicerie

Pied-de-Borne, France

À Pied-de-Borne en Lozère, le seul commerce du village - une épicerie - allait fermer il y a cinq ans. Mais sous l’impulsion de tout le village, elle a pu résister sous forme d’une coopérative. Une soixantaine d'habitants se sont alors unis pour lancer une épicerie coopérative dont ils sont tous copropriétaires. Et chacun donne de son temps pour faire vivre le commerce.

Le principe est simple : Les clients s’unissent pour faire vivre un lieu de vente. Ils s’engagent dans la vie du magasin et obtiennent un droit de décision sur son fonctionnement, ainsi qu’une remise sur leurs achats. "L’idée, c’est que chaque consommateur est également acteur. En contrepartie de ce temps donné à la coopérative, les coopérateurs bénéficient d’une remise sur l’ensemble des produits du magasin."

La Vie au Vert est une épicerie coopérative et participative à but non lucratif située sur la place du Village de Pied de Borne © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Pour accéder à cette remise, mais surtout pour pouvoir participer à la survie d’un commerce de proximité et lutter contre la désertion du village, les habitants de la localité donnent de leur temps : 3h par mois. "Les habitants travaillent dans l’épicerie environ 3 heures par mois contre une réduction sur les produits et surtout la garantie de voir perdurer ce dernier commerce de proximité."

50 producteurs locaux alimentent le magasin © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Infos pratiques

La Vie au Vert est une épicerie coopérative et participative à but non-lucratif située sur la place du Village de Pied de Borne, ouverte 7J/7 toute l’année et animée par des habitants de la vallée avec un objectif: trouver l’essentiel pour vivre bien, bio et local !

- Produits biologiques : fruits & légumes, épicerie, surgelés, crèmerie, boissons …

- Produits locaux : charcuterie, fromages, biscuits, confiture, vins, bières …

- Pains et viennoiseries tous les jours : point chaud et pain artisanal sur commande

- Sur le marché de Villefort tous les jeudis matins avec des fruits & légumes bios de saison

- Livraison sur le secteur de Villefort

