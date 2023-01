Les habitants d'une commune de Dordogne n'arrivent pas à trancher sur la gestion des ordures ménagères

C'est une situation assez insolite dans laquelle se trouve Michel Terreaux, maire de Lembras, commune du Bergeracois. La commune n'a toujours pas choisi son système de collecte des ordures ménagères : rester au porte à porte ou passer au point d'apport volontaire, la question divise.

Le 10 janvier, l'édile invite ses administrés à une réunion publique importante, en présence des représentants du SMD3 (Syndicat Mixte des Déchets de la Dordogne). Objectif : informer et répondre aux questions des habitants, afin que la commune puisse se positionner sur l'un des 2 systèmes de collecte. Une décision doit être rendue avant le 31 janvier prochain. Mais la réunion n'est pas à la hauteur des attentes de Michel Terreaux "tout le monde voyait midi à sa porte, personne ne prenait en considération l'intérêt général".

Une semaine plus tard, le maire lance une consultation auprès des 1200 périgourdins que compte la commune de Lembras. 50% des administrés se déplaceront pour voter à la mairie. Le 20 janvier à 14h, les urnes rendent leur verdit : 137 voix pour le porte à porte contre 135 voix pour le point d'apport volontaire (2 votes n'ont pas été pris en compte car déposé trop tard).

À ce jour, aucun choix n'a été fait. Michel Terreaux réuni son conseil municipal ce lundi 23 janvier mais ne se fait guère d'illusions, "il existe le même rapport de forces au sein du conseil municipal. Difficile de prendre une décision rationnelle, tant les avis sont partagés. Michel Terreaux souhaiterait bénéficier d'un délai plus long pour se positionner "on va vers le système des points d'apports volontaires, mais ce que je demande, c'est que ce changement ne se fasse pas de façon précipitée comme on est en train de le faire".

