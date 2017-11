les habitants d'une résidence d'Aix en Provence dénoncent l'abandon de leur bailleur

Rien ne va plus au bâtiment 7 de la résidence de la Croix Verte à Aix en Provence. Espaces verts secs, absence de lumière, porte d'entrée qui ne ferme plus, problèmes d'humidité, les habitants dénoncent un abandon de la part de leur bailleur. Logirem qui gère 22 mille logements en Paca es'en défend.

"Cela fait un mois que la porte ne ferme plus, tout le monde peut entrer dans l'immeuble, et comme l'interphone ne marche plus, le facteur ne peut plus prévenir les habitants en cas de recommandé, on est obligé d'aller à la poste". Marc habite le bâtiment 7 de la résidence de la Croix verte, et comme d'autres, il a le sentiment que la résidence est à l'abandon.

Des espaces "verts" devenus "marrons"..

"Regardez les espaces verts renchérit Mireille, cela fait deux ans qu'ils ne sont plus arrosés, plusieurs arbres sont morts". Et de fait, les haies sont devenues brunes, et un pommier ne donnera plus jamais de fruits.

Des espaces verts devenus secs faute d'arrosage © Radio France - Fabien LE DU

D'autres habitants dénoncent la saleté des lieux : des poubelles qui ne sont jamais lavés, des égouts qui ne sont plus entretenus, des espaces verts jonchés de détritus, sans compter les points d'humidité dans certains appartements. Ces résidents habitent là depuis 40 ans et ils constatent la dégradation de leur cadre de vie : "autrefois nous avions un jardinier et un gardien" regrette Nadine.

"Nous mettons tout en oeuvre pour améliorer le cadre de vie de nos résidents" assure le bailleur

Logirem le bailleur rappelle qu'il consacre 16 millions d'euros chaque année pour la maintenance de son parc de 22 mille logements, et qu'elle va consacrer ces 10 prochaines année près de 400 millions d'euros à la réhabilitation. "Il y a peut-être un problème de communication" admet la directrice de l'exploitation Claudine Verlaque, "mais nous mettons tout en oeuvre pour améliorer le cadre de vie de nos locataires, nous leur donnons le calendrier de nos travaux, quant aux espaces verts nous essayons de contenir les charges pour les résidents".