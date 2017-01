Les habitants d'Ussel ne veulent pas plus de CER que n'en ont voulu ceux de Liginiac

Comme à Liginiac, le projet de Centre Educatif Renforcé à Ussel suscite la grogne des riverains. La municipalité d'Ussel s'est portée candidate et a proposé un terrain dans le quartier de la Borde. Mais des habitants s'y opposent, craignant des nuisances. Ils ont lancé une pétition.

L''association MSA Services Limousin a abandonné en septembre dernier son projet de construire son nouveau Centre Éducatif Renforcé à Liginiac suite à l'opposition des riverains. Depuis la mairie d'Ussel s'était portée candidate et a proposé un terrain situé dans le quartier de la Borde. Le projet suit son cours et attend l'aval de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mais depuis quelques jours des habitants expriment leurs craintes, et même leur franche opposition. Ils viennent de lancer une pétition.

"Des durs"

"Dans le quartier on est que des retraités, il y a des gens âgés. Il s'installe un climat de peur" explique Roger Larbre, l'un de ces opposants. Chantal Perrier renchérit : "On nous dit que c'est que de la petite délinquance, c'est pas vrai. Ils sont durs". Les mots utilisés pour qualifier ces jeunes deviennent vite plus irraisonnés et peu amènes. Pour tenter de faire entendre raison à ces riverains, la mairie leur a proposé une réunion ce vendredi. Pour le maire Christophe Arfeuillière, l'installation du CER à Ussel c'est sauvegarder des emplois en Haute-Corrèze. Le CER a 17 salariés. C'est aussi un million d'euros d'investissement et des retombées économiques ensuite.

Le CER se fera ailleurs

Car c'est aussi la dernière chance de conserver le centre en Haute-Corrèze. "La Protection Judiciaire de la Jeunesse veut un CER dans la grande région Nouvelle Aquitaine. Et pour la PJJ la région elle va même jusqu'à Toulouse" explique le directeur de MSA Services Limousin, Valério Curia. Qui ajoute : "si ce n'est pas possible ici, il faudra que cela le soit ailleurs". Et le directeur rappelle que la PJJ a accordé son financement depuis 2 ans déjà. Et qu'elle trépigne d'impatience que le projet se concrétise enfin.