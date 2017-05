Les habitants de Canet suspendus à la réouverture du pont sur l'Hérault

Les 3500 habitants de Canet n'en peuvent plus. Le pont suspendu qui traverse l'Hérault est fermé à toute circulation depuis mi avril. Il ne devrait pas rouvrir avant le 4 août prochain. Le manque à gagner est catastrophique pour tous les commerçants.

Les habitants de Canet se sentent isolés du monde. Depuis mi avril, le pont suspendu qui enjambe l'Hérault et permet de rejoindre le Pouget est fermé. L'un des douze câbles porteurs s'est rompu. Depuis, on ne passe plus. Il faut faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre les communes voisines. Les panneaux installés par le conseil départemental à l'entrée de la Départementale 2 donnent également l'impression qu'on ne peut plus accéder à Canet. C'est toute l'économie locale qui est paralysée. 8000 voitures y passent en effet chaque jour .

© Radio France - Sylvie Duchesne

"Ça perturbe tout le monde. Ça perturbe les gens qui vont travailler sur Montpellier, Béziers, Sète et qui sont obligés de faire un détour , donc un surcoût d'essence et de gas-oil. Le gros souci, c'est surtout pour les commerçants du village qui vivent à 50% de ce passage, environ 8000 voitures par jour. C'est aussi un problème pour les professions libérales et les secours."

Claude Revel, le maire de Canet Copier

Tous les commerçants ont vu leur chiffre d'affaire baisser en quinze jours. Le restaurateur installé sur la place de la commune a même dû remercier les deux personnes qu'il souhaitait embaucher pour l'été.

"Tout ça pour un câble ! "

Reportage à Canet de Sylvie Duchesne Copier

Le Conseil départemental qui gère le pont n'a voulu prendre aucun risque. Il l'a donc interdit à tout le monde, y compris aux piétons et aux deux roues. Un périmètre de sécurité a également été installé autour du pont. Suite aux premières expertises, il annonce que les premiers travaux de mise en sécurité démarreront le 15 mai. Ils s'achèveront le 9 juin. A partir de cette date, les piétons pourront à nouveau emprunter le pont. Il y aura ensuite une deuxième phase de travaux pour conforter le pont et le rendre accessible à tous les véhicules. Ils commenceront le 3 juillet et s'achèveront le 4 août.

"Ce n'était pas possible de trouver une solution temporaire en installant un pont provisoire par exemple. Le plus long mesure 60 mètres, hors 120 mètres séparent les deux rives". Dominique Jaumard, en charge de l'aménagement du territoire au Conseil départemental de l'Hérault.

Les travaux vont prendre du temps Copier

En attendant la fin des travaux, le maire envisage de mettre en place des animations tout l'été pour inciter les automobilistes à s'arrêter à Canet. Les habitants sont également invités à consommer " solidaires".