Les habitants de Druye continuent de s'opposer contre l'implantation d'un site de stockage Primagaz sur leur commune. Actuellement installée sur la commune de St-Pierre-des-Corps, l'entreprise ne peut pas y rester pour des raisons de sécurité. Elle devrait donc transférer une partie de ses activités d'ici 2021 à Druye, commune de 970 habitants. Le site sera classé Seveso (site classé très dangereux). Une association "Bien vivre à Druye", qui compte 150 habitants s'opposent à ce projet depuis deux ans. Michel est membre de l'association. Il est très inquiet de l'implantation de ce site. Il n'y a pas de risque zéro. De part l'activité et le transport des matières.

Il y aura au minimum 20 camions par jour. Cela va entraîner des nuisances, sonores, mais aussi lumineuses car le site sera éclairé en permanence - Michel de l'association Bien vivre à Druye

Michel estime aussi que les transporteurs vont sans doute s'installer sur Druye pour se rapprocher de l'activité. D'ailleurs, ils achètent un immense terrain et nous disent qu'il n'y aura pas de camions. On est en train de construire une zone industrielle à Druye alors que le programme de la mairie c'était la préservation du caractère rural de la commune.

La maire reste silencieuse

Malgré toute les lettres envoyés, et les manifestations, l'association a l'impression de ne pas être entendu. Cela manque de transparence de la part de la Métropole, de la Préfecture. Il n'y a pas de consultation des habitants. Dernièrement, il y a eu une réunion en Préfecture, on a pas été invité. Et pourtant on est la première association du village avec 150 adhérents. La mairie de Druye, favorable au projet, n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'échange n'a duré que quelques secondes.....