Bastia : Les habitants de la Cité des Monts ouvrent leurs appartements pour contrer le projet de démolition

Les bâtiments 32 et 33 de la cité des Monts à Lupino vont être détruits et remplacés par de nouvelles résidences.

Ils sont une quinzaine assis sur les bancs en bois verts. Devant les yeux de ces habitants historiques du quartier de Lupino à Bastia, les immeubles 32 et 33, la cité des Monts. Deux bâtiments qui doivent être détruites pour laisser place à de nouveaux bâtiments plus modernes. Le projet a été discuté lundi lors d'un conseil de la communauté d'agglomération de Bastia (CAB) et lors d'un comité de pilotage ce jeudi 25 juillet. Pourtant, les membres du collectif ne se découragent pas et veulent sauver leurs appartements de la démolition.

Opération portes ouvertes

Parmi ceux qui laissent volontiers entrer chez eux, Pam. Installée depuis 50 ans, elle a tout construit ici: son mariage, ses enfants, son quotidien. Elle a aussi pris le temps de créer son chez elle. Des meubles, des tableaux, les cadres avec les photos des enfants et des petits enfants : "Le petit salaire que l'on avait, on l'a investi ici pour vivre correctement. Avec tout ce que l'on a payé pour rendre ces appartements confortables, on les aurait acheté au moins trois fois", explique celle qui prend plaisir a pouvoir accueillir les siens dans son cocon. Mais ici, tous sont locataires.

C'est aussi le cas d’Éliane Inetti. Porte-parole du collectif, elle représente ceux qui ont peur de partir d'ici : "Vous vous imaginez à notre âge, faire des cartons, embarquer tous nos souvenirs ? On ne sait pas où on va nous mettre, ni quand." Alors quand une partie des décideurs du projet arrivent, dont Pierre Savelli, le maire de Bastia, elle le prend à parti sur le parking de la résidence : "Personne ne s'est occupé de nous pendant 50 ans. Nous sommes la racaille dont personne ne veut !"

Ce projet concerne 750 logements, 2000 habitants. L'urbanisation du quartier nécessite ça ! - Pierre Savelli

Un échange vigoureux qui se poursuit jusque dans l'appartement d’Éliane.

Une rencontre programmée prochainement

Une fois à l'intérieur, le maire de Bastia veut mettre les points sur les i : "Si vous aviez mis tout ce que vous avez investi dans un crédit, vous seriez propriétaire aujourd'hui ! Comment faire pour que de jeunes corses s'installent dans le quartier et puisse accéder à la propriété ? C'est en ça que ce programme est nécessaire". Mais rassurer également les locataires : ils seront relogés où ils le souhaitent, toutes les démarches seront prises en charge et en passant dans des logements un peu plus petits, ils pourront recommencer à percevoir des aides au logement qu'ils ne reçoivent plus dans leur T4 s'ils sont seuls. Il promet de rencontrer le collectif sous peu.

Le salon d’Éliane, installée depuis près de 50 ans. © Radio France - Marion Bargiacchi