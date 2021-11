Les habitants de Loire Forez Agglo vont voir leur taxe sur les ordures ménagères augmenter de 30%

A l'issue d'un conseil communautaire qui s'est penché sur le budget 2022, Loire Forez Agglomération envisage de voter une hausse de 30,8% de la taxe sur les ordures ménagères. Le manque de ressources dues au Covid et la hausse du volume de déchets sont en cause. La décision doit être actée par vote.

Voilà une augmentation dont les habitants de Loire Forez Agglo se seraient bien passés. Après un conseil communautaire le 23 novembre dernier, la communauté d'agglomération penche en effet pour une hausse de 30,8% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dite TEOM, à compter de 2022. La décision doit être actée par vote en décembre.

Des décisions budgétaires à l'origine de la hausse

La hausse s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le budget 2022 de la communauté d'agglomération sort fragilisé de la crise sanitaire. Il s'agit de trouver de nouvelles recettes. Surtout, la collectivité doit compenser une taxe de l’État sur l'enfouissement qui va bondir dans les prochaines années : la taxe générale sur les activités polluantes, dite TGAP.

Depuis 2000, cette taxe connaît une hausse vertigineuse : de 9,15 euros la tonne à 54 euros actuellement. A partir de 2025, la TGAP sera de 65 euros par tonne de déchets enfouis. "C'est aussi pour obliger les usagers et les collectivités à changer leur comportement pour diminuer le volume de déchets, souligne Pierre Giraud, vice-président délégué à la gestion et à la valorisation des déchets à Loire Forez. Il faut réduire la facture en amont, auprès des usagers."

C'est l'autre facteur qui pèse lourd dans l'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères : le volume des déchets collectés, malgré un plan d'action de Loire Forez Agglo, ne cesse d'augmenter. Il est passé d'environ 570 kilos de déchets collectés par foyer en 2018, contre 620 en moyenne en 2020. Cette hausse entraîne automatiquement un nombre plus important d'enfouissement, et donc une augmentation de la TGAP que Loire Forez choisit de répercuter sur la taxe des ordures ménagères.

L'augmentation est-elle inévitable ?

La hausse représente en moyenne 40 à 45 euros en plus par an et par foyer. Rares sont les habitants du Forez à s'en réjouir : "à chaque fois, on nous rajoute quelque chose en plus, lissé sur plusieurs mois, et à chaque fois, on paye, râle Claude, de Saint-Just-Saint-Rambert. Et en plus, on s'aperçoit que certains déchets qu'on trie finissent quand même à l'enfouissement. C'est à vous dégoûter de trier."

"On se prépare dès 2024 à une nouvelle augmentation de la taxe sur les ordures ménagères si on n'agit pas sur d'autres leviers". Jean-Pierre Brat, conseiller communautaire dans la minorité.

Réduire le volume de déchets en amont, comme le souhaite Loire Forez Agglo pour que ses habitants paient moins, est une bonne idée selon le conseiller communautaire dans la minorité Jean-Pierre Brat. Mais lui souhaite pénaliser les entreprises qui ne jouent pas le jeu : "il n'y a rien d'inévitable. Il faut intervenir auprès du gouvernement pour dire aux entreprises qu'elles paient leur juste part tant qu'elles n'ont pas un politique vertueuse en matière de recyclage de leurs produits. On se prépare dès 2024 à une nouvelle augmentation de la taxe sur les ordures ménagères si on n'agit pas sur d'autres leviers." Le sujet avait d'ailleurs fait l'objet d'une question au gouvernement de la part du sénateur de la Loire Bernard Bonne il y a un an.

Une nouvelle hausse dans les année à venir n'est pas prévue en l'état, assure de son côté Pierre Giraud. Il insiste sur des pistes qui permettront peut-être de réduire le volume de déchets dans l'agglo : d'autres types de tarifications, plus incitatives et ciblées, et l'accent mis sur le compostage collectif.