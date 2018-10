Lugné, Saivres, France

Tout le village de Lugné, dans les Deux-Sèvres, s'est rassemblé le temps d'un week-end de juin pour tourner un court métrage. L'histoire : Léone, ancienne, habitante, retourne à Lugné pour revoir sa maison. Tous les habitants, ensemble, finissent pas se rencontrer et partir à sa recherche, on ne vous en dit pas plus ! Le film qui dure 20 minutes s'appelle "Et si c'était ça la vraie vie ?", il a été réalisé par Daniel Mosser, cinéaste à la retraite qui continue à faire des courts-métrages.

100% des habitants investis dans le projet

Daniel Mosser avait deux objectif en réalisant ce court-métrage, "d'abord montrer que les personnes âgées peuvent être dynamiques et ont des choses à raconter, mais aussi nouer des liens dans le village, entre générations". Pari réussi ! Léone, 85 ans crève l'écran, entre sa spontanéité et ses souvenirs à Lugné, où elle a passé 18 ans. Et c'est 100% des habitants qui se sont investis dans le projet "les 37 familles du village ont participé !" se réjouit Daniel Mosser.

Le film fera sa sortie officielle le 09 novembre à Saivres, tous les participants seront présents. "Et si c'était ça la vraie vie ?" sera projeté lors de différents festivals, à Clermont-Ferrand notamment.