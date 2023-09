Les habitants de Pissevin, à Nîmes, manifestent pour retrouver enfin une desserte de bus

Il n'y a toujours pas de bus quartier Pissevin à Nîmes et ce lundi en fin d'après-midi, à l'appel du Parti Communiste, une cinquantaine d'habitants manifestent et distribuent des tracts aux automobilistes. Des manifestants qui ont aussi, pour montrer leur mécontentement, bloqué brièvement les bus déviés qui circulent encore autour de Pissevin mais plus dans Pissevin.

Ces habitants participeront à une réunion, jeudi à Nîmes Métropole. Une réunion entre élus, habitants de Pissevin et Tango, la société de bus de Nîmes.

Voilà deux semaines que le quartier n'est plus desservi par les chauffeurs de Tango, en raison de l'insécurité.