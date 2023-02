Les habitants de Quincey s'organisent pour ouvrir leur épicerie participative

Un lieu pour faire ses courses, mais aussi pour se rencontrer. Dans la petite commune de Quincey, au sud de Vesoul, des habitants préparent l'ouverture d'une épicerie participative prévue pour le printemps 2023. Ce ne sera pas juste une supérette d'appoint pour acheter de la farine ou du sucre. Il y aura aussi des légumes, de la crèmerie et tous ces produits seront locaux.

Le projet est suivi et encadré par le mouvement citoyen "Bouge ton coQ" qui a déjà accompagné six épiceries participatives en Bourgogne-Franche-Comté. Trois autres projets sont sur les rails en Haute-Saône, à Semmadon, Chagey et Trémoins. Cette plateforme apporte un soutien administratif et logistique aux associations, par exemple un logiciel pour gérer le stock et faire les comptes.

Un local tout trouvé

A Quincey, le projet est bien avancé. La future épicerie a déjà son local : la maison des associations. Ce bâtiment municipal, situé en plein centre-bourg, est très peu utilisé, mais il a déjà l'eau, l'électricité, le chauffage et une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les bénévoles de l'association devront mettre un coup de peinture, installer des étagères, des frigos, une caisse enregistreuse et le tour sera joué ! En plus, la mairie ne fera pas payer de loyer. "Comme il y a déjà le chauffage, toutes les charges seront prises par la commune", explique Bruno Bidoyen, maire de Quincey. "A moindre coût, on peut accompagner l'association jusqu'à la fin du mandat."

Circuit court et bénévolat

Les produits en circuit court seront tous vendus à prix coûtant. "La personne qui va nous prendre son kilo de carottes à un euro, on le revendra un euro", souligne Audrey Chalumeau qui deviendra la secrétaire de l'association une fois qu'elle sera enregistrée par la préfecture. Cette habitante de Quincey est très investie dans le projet, tout comme une dizaine d'autres bénévoles. Vingt autres se sont également portés volontaires.

"Ce n'est pas une épicerie d'appoint", insiste Audrey Chalumeau. Ce sera un véritable commerce avec un panel de produits complet. "Des produits d'hygiène au fruits et légumes, aux produits secs, aux produits frais, c'est une épicerie dans laquelle les gens adhèrent pour faire partie de l'association et ils vont complètement y faire leur course." Les adhérents devront donner au minimum deux heures de leur temps par mois.

La boulangerie de Quincey a fermé en 2021 suite à des problèmes de santé du boulanger. C'était le dernier commerce du village. © Radio France - Clémentine Sabrié

Ils vont aussi se parler, se rencontrer. Ce sera un lieu d'échange pour Pierre Artaux, conseiller municipal engagé dans le projet : "Cela redonne une espérance de dynamisation pour qu'on retrouve quelque chose de vivant." L'épicerie pourrait proposer un coin pour boire le café et un accès à la petite bibliothèque de la maison des associations. Un nouveau souffle pour ce village haut-saônois qui a perdu son dernier commerce, sa boulangerie, il y a deux ans.