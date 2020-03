Les habitants de Sous-Parsat peinent à sauver leur dernier commerce

L'auberge de Camille a fermé il y a maintenant six mois. C'était le dernier commerce de la commune de Sous-Parsat au sud de Guéret. Les habitants appellent aujourd'hui des éventuels repreneurs à se manifester, en leur offrant des conditions d'installation simplifiées.

L'auberge de Sous-Parsat est aujourd'hui vide mais une affiche orne la porte d'entrée : "Très jolie village creusois, cherche repreneur professionnel pour son bar-restaurant". A l'intérieur, les chaises et les tables sont inoccupées depuis six mois, lorsque le dernier repreneur s'en est allé. Durant ces mois, aucun dossier de reprise n'a abouti et les intéressés se font rares.

L'association Patrimoine et Tourisme se mobilise, elle tente de simplifier l'arrivée d'un éventuel repreneur. Après la liquidation judiciaire, les membres de l'association (des habitants de la commune) ont racheté l'ensemble du mobilier. Ainsi la cuisine du restaurant est entièrement intacte, il en va de même pour la salle de réception d’une cinquantaine de couverts.

Selon Bernadette Chabrat, la présidente de cette association : "Il a fallu réunir 7000 euros pour tout racheter mais cela vaut le coup, le futur repreneur n'aura pas besoin d'investir, nous allons lui revendre à prix coûtant".

Auberge de Camille © Radio France - Valentin BOISSAIS

Des conditions simplifiées de reprise auxquelles il faut ajouter la prise en charge par l'association d'éventuels travaux dans l'auberge. La licence IV utile à la vente d'alcool sera comprise dans la transaction : "C'est le dernier commerce de notre commune, il faut qu'il ouvre à nouveau, c'est une nécessité pour le dynamisme et pour l'économie locale" selon la retraitée.

Une mairie inquiète pour son budget

De son coté le maire de la commune Jean-Michel Ricard affirme que le problème est aussi d'ordre financier pour sa mairie. La commune est propriétaire des murs de l'auberge. Tant qu'aucun repreneur n'est présent, plusieurs centaines d'euros manquent à l'appel dans les finances de la commune qui compte moins de 150 habitants : "Nous avons la chance d'avoir une école communale, sauf qu'elle est en partie financée par le loyer de cette auberge. La situation risque d'être compliquée dans les mois à venir".

Après des affiches disposées dans le village, les habitants veulent faire appel aux médias mais aussi aux plateformes de commerce en ligne comme Le Bon Coin. Après de multiples reprises "très brèves" de l'affaire, l'association de Bernadette Chabrat entend trouver "un repreneur qui reste, longtemps, éventuellement un couple qui aurait pour projet de vie qui inclurait de rester dans la commune".

L'objectif est désormais de retrouver un repreneur d'ici l'été prochain.