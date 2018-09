Valence, France

La Ville de Valence et le Centre communal d'action sociale ont choisi et signé un partenariat avec l'association spécialisé Actiom pour lancer une mutuelle collective destinée aux Valentinois. L'association Actiom négocie les contrats et les tarifs de manière collective avec des partenaires mutualistes, et propose 11 contrats-types aux coûts réduits, permettant des économies de 5 à 20% selon les options, indique l'association.

Mais le but premier n'est "pas de venir faire du commerce à Valence", selon Thierry Chamaret, cofondateur de l'association. "C'est d'aller dans le prolongement de l'action sociale de la commune dans le domaine de la santé". L'association est déjà l'assureur de plus de 25 000 personnes en France, et a signé des conventions avec plus de 2 000 communes dans le pays.

9 000 personnes à Valence n'ont pas de mutuelle

Si tous les Valentinois peuvent en bénéficier sans condition de revenus, l'offre s'adresse avant tout aux bénéficiaires de la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'ont pas de mutuelle, soit 9 000 personnes à Valence. "Ça va donner accès à plus de 16% de notre population qui n'a aujourd'hui pas de couverture mutuelle santé, à une mutuelle à un tarif accessible" explique Nicolas Daragon, le maire de Valence. Les retraités, étudiants, chômeurs ou intérimaires ne bénéficiant pas d'une mutuelle via leur employeur sont donc les premiers concernés. Les commerçants, les artisans ou les professions libérales exerçant à Valence peuvent également y accéder.

Si vous êtes Valentinois et intéressés...

Une réunion publique est organisée par le CCAS à la Maison de la vie associative de Valence lundi 17 septembre à 18 heures, et des points d'information seront programmés via les comités de quartier. Pour rencontrer la correspondante locale de l'association, un rendez-vous doit être pris au 05 64 10 00 48 pour convenir d'une rencontre lors des temps de permanence, à la Maison des sociétés ou au pôle santé de la ville.