Vandœuvre-lès-Nancy, France

A Vandoeuvre-lès-Nancy, les salariés du magasin Carrefour Contact vont être officiellement fixés sur leur sort ce lundi 12 février, date à laquelle la direction doit annoncer quels sont les magasins concernés par les fermetures. Or, dans la liste confidentielle des 273 sites menacés, l'hypermarché vandopérien en fait partie.

Une pétition de 300 signataires

Mais depuis une semaine, les habitants du quartier prennent les devants et se mobilisent pour défendre leur magasin. Une pétition circule, elle a déjà récolté près de 300 signatures. Renée, qui vit depuis 47 ans dans l'immeuble situé juste en face du Carrefour Contact, fait du porte-à-porte tous les jours. La doyenne du bloc est bien trop attachée à son magasin pour le voir fermer."Nous, on est tous des personnes âgées, nous n'avons pas de voiture, nous sommes seuls et handicapés pour la plupart."

Moi au Carrefour, j'y vais tous les jours. Tous les jours !" - Renée

Comme Renée, Odette est également très attachée à son magasin de proximité. Situé à côté d'une boulangerie et d'une pharmacie, ce Carrefour Contact stimule la vie commerciale et sociale du quartier.

Se mobiliser aux côtés des salariés

Mais Odette veut se battre aussi pour les salariés de l'hypermarché. "On se bat bien sûr pour nous, c'est notre intérêt de client, mais on pense aussi aux salariés. Ils sont huit ou neuf. Et certains ont acheté un appartement, ou une maison dans le secteur : ce n'est pas évident de partir. "

On défend aussi les salariés ! " - Odette

D'ailleurs, Rachida, mère de famille, est prête à manifester aux côtés des employés s'il le faut. "Nous les accompagnerons jusqu'au bout ! " assure cette Vandopérienne avec fermeté.

Les habitants se sont donnés jusqu'à la fin du mois de février pour faire tourner la pétition dans le quartier. Ils ont également adressé un courrier aux élus, notamment au maire de Vandoeuvre Stéphane Hablot ainsi qu'au député de la circonscription Laurent Garcia, pour leur demander de soutenir leur combat.

Pour ceux qui souhaitent signer la pétition, vous pouvez récupérer les coordonnées des personnes mobilisées au standard de France Bleu Lorraine : 03.83.36.20.20.