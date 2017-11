Des suppressions de lits et des emplois menacés au centre hospitalier de Vitteaux

Plus de 150 personnes se sont mobilisées, ce jeudi après-midi, devant l'hôpital de Vitteaux pour dénoncer le plan de restructuration de leur centre hospitalier. Au 1er février prochain, l'unité de médecine, qui accueille actuellement 15 lits, devrait fermer.

Pendant une heure, la circulation était quasiment impossible dans les rues de Vitteaux, en Côte-d'Or, et pour cause. Plus de 150 personnes, habitants, élus et syndiqués, ont manifesté, ce jeudi après-midi, contre le "plan de retour à l'équilibre" qui concerne leur hôpital. En février 2018, l'unité de médecine du centre hospitalier - qui compte actuellement 15 lits - devrait fermer. Plusieurs salariés risquent de ne pas voir leur emploi renouvelé.

"Un sentiment de honte pour le personnel"

A l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-CFDT, les salariés sont descendus dans la rue. "A chaque fois, on nous parle d'argent, Franck Lamènière, secrétaire CGT des hôpitaux du Nord Côte-d'Or. Dans la santé, ça nous fait quand même bizarre de parler en permanence d'économies."

"Une personne de 56 ans qui a fait un AVC et qui ne peut plus être autonome : avant on l'envoyait en Unités de soins longue durée. Le service était spécialisé, mais à présent on doit l'envoyer en médecine. On ne met pas les personnes dans les bons lits. Au niveau du personnel, c'est un sentiment de honte." Franck Lamènière, secrétaire CGT des hôpitaux du Nord Côte-d'Or.

Près d'une dizaine d'élus a également défilé, dans le cortège, pour tenter de peser dans la bataille. "Il y a 5, 7 ans, on a fait des travaux à Vitteaux et aujourd'hui on ferme les services, colère Amandine Monard, le maire d'Alise-Sainte-Reine. Ce n'est pas des restructurations qui permettent des économies et qui permettent d'aller vers le haut. Ce n'est pas réfléchi, pas muri. Il faut que ça s'arrête." Un sentiment de résignation, d'autant que dans le centre hospitalier de sa commune, l'unité de soins longue durée (USLD), qui comptait 24 lits, a déjà fermé, il y a quelques jours.

Aujourd'hui, les habitants redoutent la mort de leurs communes. Le centre hospitalier est un des principaux employeur dans le secteur. "Personne ne pense à nous, regrette Paulette, une habitante. Où va t-on devoir aller pour se faire soigner ? Si ça continue comme ça, tout le monde partira de Vitteaux, voilà."

Le centre hospitalier de Haute Côte-d’Or, emploie près de 1300 personnes sur cinq sites dans le nord du département. A Montbard, Châtillon-sur-Seine, Saulieu, Vitteaux et Alise-Sainte-Reine.

