La réforme, qui entre en vigueur au prochain janvier 2019, est une libération pour certains, comme Guillaume, employé dans le prêt-à-porter qui se dit "phobique administratif". Le jeune Aixois explique :

J’ai souvent des problèmes de retard dans mes impôts, explique , et je dois payer les majorations qui vont avec… Donc le prélèvement à la source, ça m’arrange

Parmi les critiques adressées à cette réforme, il y a le manque de confidentialité pour le salarié vis-à-vis de son employeur, qui saura si son employé touche d’autres revenus complémentaires, venant du foncier par exemple. Mais s’il le souhaite, le contribuable peut demander un taux "neutre", puis régulariser son taux réel auprès du fisc.

Les employeurs, de leur côté, voient le prélèvement à la source comme une contrainte. Frédéric est chef d’entreprise dans le secteur du mobilier, et doit désormais payer davantage sa comptable pour faire les déclarations d’impôts de ses salariés. "On travaille pour l'État, et on n’est même pas rémunérés pour", s’indigne-t-il. Le coût de la réforme est estimé à 140 millions d'euros pour l'État.