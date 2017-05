Les habitants du Bousquet d'Orb s'inquiètent pour leur Poste

Les habitants du Bousquet d'Orb, dans les Hauts Cantons de l'Hérault s'inquiètent de la fermeture de La Poste le samedi matin .De temps en temps, la porte reste close même en semaine...le tout sans aucune information. De là à imaginer la fermeture définitive, la rumeur va bon train.

Au Bousquet d'Orb, 1 400 habitants. Une population souvent âgée qui a déjà connu la fermeture de la mine et vu partir les jeunes à la Ville.

Les commerces ferment les uns après les autres. Mais de là, à toucher à La Poste! Sans aucun préambule, le bureau a été fermé le samedi matin. Sacrilège ! C'est jour de marché. Alors, plutôt que d'attendre sans broncher, quelques Bousquetins ont décidé de retrousser les manches et de créer l'ADSPBO, l'Association de Défense du Service Public du Bousquet d'Orb. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître : 65 personnes la semaine dernière pour la première assemblée générale...et à la sortie, 65 adhésions.

Monique Gentil, membre fondateur et postière à la retraite, rappelle que La Poste qui, à une époque, comptait 17 000 bureaux dans l'Hexagone,

n'en a plus aujourd'hui que 8 000. Et l'urgence, au Bousquet d'Orb, c'est déjà d'obtenir la réouverture le samedi matin.

Imaginez-vous ne pas pouvoir aller chercher de l'argent un jour de marché!

Monique Gentil Copier

Autre sujet d'inquiétude : le bureau de Poste n'est plus aux normes car il n'est pas accessible aux handicapés...De là à penser que ce serait une excuse pour La Poste pour fermer le bureau...certains franchissent le pas. Le maire du Bousquet d'Orb, lui , cherche vainement à obtenir des informations.

On attend toujours une information officielle qu'on n'a pas

Yvan Cassini, le maire du Bousquet d'Orb Copier

Deux marches avant la porte...et cinq derrière pour atteindre le guichet de La Poste. © Radio France - Gaëlle Schüller

Les habitants du Bousquet d'Orb,eux, se montrent tous très attachés à leur Poste:

Impossible d'envisager la fermeture de La Poste au Bousquet d'Orb. Copier

La semaine dernière, la Direction de La Poste a rencontré les agents du secteur. Elle aurait confirmé en interne que le bureau du Bousquet d'Orb mais aussi ceux de La Salvetat-sur-Agout, Saint Gervais-sur-Mare et Olargues seraient définitivement fermés le samedi et les jours de semaine à 16H au lieu de 16H30. Information non encore officielle. Et pendant ce temps, l'association a lancé une pétition disponible dans les commerces et sur internet : http://bit.ly/2qdJPSD