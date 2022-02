Les habitants du Sud Messin protestent contre l'augmentation du prix de collecte de leurs poubelles

Les habitants de la Communauté de communes du Sud Messin vont devoir payer plus cher pour la collecte de leurs poubelles, qui ne seront plus relevées que 12 fois dans l'année au lieu de 52. Pour protester contre cette situation, ils se sont constitués en association.

Fin décembre, les habitants de la Communauté de commune du Sud Messin ont eu une double mauvaise surprise. Ils ont appris d'abord que le tarif de collecte de leurs poubelles allaient augmenter, passant de 92 à 99 euros par personne. Et ensuite, qu'il n'y aurait plus qu'une levée par mois. S'ils sortent leurs poubelles plus souvent, les riverains de la Communauté de communes devront payer un surcoût, jusqu'à 100 euros de plus par foyer !

Pour protester contre cette situation, les habitants se sont donc rassemblés en une association : l'ADIHSM, pour Association de Défense des Intérêts des Habitants du Sud Messin.

Une situation intenable pour les habitants

Sandy Beauvais est la trésorière de l'association, constituée officiellement le 17 janvier dernier. Elle habite Pournoy-la-Grasse avec son mari et ses trois enfants. Et quand elle a appris la nouvelle, elle s'est étranglée. "J'ai reçu un courrier du Sud Messin dans ma boîte aux lettres, celui qu'ils nous envoient tous les ans", raconte-t-elle. "Je l'ai lu et j'ai eu un choc, car le tarif a énormément augmenté. Comme mon fils est revenu à la maison, _nous sommes passés de 368 à 495 euros par an_."

Sans compter que la redevance ne comprend plus que 12 levées par an, au lieu de 52 auparavant. Une situation intenable selon Danièle Jager-Weber, présidente de l'association. "Beaucoup de jeunes couples se sont installés sur notre territoire", explique-t-elle, "Un bébé, ça a besoin de couches et ça remplit très vite la poubelle. Et puis en été, il suffit qu'il y ait un peu de matière dans le bac pour qu'il y ait des vers, des mouches ..."

Des négociations avec la présidente de la Communauté de communes

Vendredi dernier 11 février, les membres de l'association ont rencontré la présidente de la Communauté de communes, Brigitte Torloting et ils sont tombés d'accord sur une nouvelle proposition : 24 levées par an et plus 12, sans surcoût. La proposition doit maintenant passer devant le Bureau de la Com Comm, ce sera ce jeudi 17 février.

Et l'association ne compte pas limiter son action à la collecte des déchets dans le Sud Messin. Elle veut désormais s'attaquer à d'autres problématiques des habitants de la Communauté de Communes comme le prix de l'eau, actuellement à plus de 6 euros le mètre cube.