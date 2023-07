Les habitants évacués rue des Cordeliers à Aix-en-Provence ne peuvent toujours pas rentrer chez eux

Les numéros 50, 52, 54, 58, 60, 35, et 57 font toujours partis du périmètre.

Toujours pas de retour à la normale rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Les habitants évacués ne vont pas encore pouvoir rentrer chez eux après l'effondrement d'une voute d'une cave d'un hôtel particulie r vendredi 28 juillet. En tout, ce sont sept bâtiments qui restent interdits.

Très fragilisés, quatre bâtiments, les numéros 50, 52, 54 et 58 sont soumis a un arrêté de péril. Les numéros 60, 35 et 57 sont eux simplement soumis à un arrêté d'interdiction d'occuper. Selon les dernières expertises, ces trois numéros ne sont pas fragilisés, mais sont interdits par précaution.

Dans un communiqué, les services techniques de la Ville ont déclaré : "qu’il n’était pas question de prendre le moindre risque. Le bâtiment concerné est haut et la voie étroite, rendant les conséquences d’un éventuel effondrement d’autant plus lourdes. Le principe de précaution impliquait de prendre toutes les mesures nécessaires, comme l’ont préconisé le SDIS et un bureau d’étude externe".

Six commerces sont toujours fermés. © Radio France - Julie Gasco

Une expertise doit être réalisée mercredi 2 août, afin d'analyser s'il est possible de réduire ce périmètre. Pour l'instant, 6 commerces sont toujours fermés.