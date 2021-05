Les Halettes de Montivilliers reprennent vie

Le projet de réhabilitation des Halettes de Montivilliers se termine et le village d'artisans d'art prend vie. Dix créateurs se sont installés dans ces anciennes petites halles construites autour du mur d'enceinte de l'abbaye, le même emplacement depuis le Moyen-Âge.

Le projet de réhabilitation des Halettes, ces petites halles construites autour du mur d'enceinte de l'abbaye de Montivilliers touche à sa fin. Il a été lancé sous la mandature précédente. Les Halettes retrouvent leur fonction d'accueillir des commerçants et plus précisément un village d'artisans d'art. Les Halettes, jusqu'ici à l'abandon, ont subit un vrai lifting. Présentes depuis le 15ème siècle dans la ville, les bâtiments actuels datent du 19ème siècle et étaient laissées à l'abandon depuis plusieurs années. Les premiers artisans viennent de s'y installer, certains ont déjà ouverts.

Un village d'artisans d'art propice aux rencontres

Derrière la façade bleu vif, dix artisans prennent leur quartier. Certains installés depuis le 19 mai, d'autres qui ouvriront le mois prochain. Johanna Doutrellot est en pleine mise en place de sa première boutique. Elle créée des luminaires à base de matériaux de récupération:

Le principe m'a séduite, on est accompagné par la mairie et on est plusieurs, c'est super!"

Dix créateurs, artisans d'art occupent les cellules des Halettes rénovées © Radio France - Amélie Bonté

Des créatrices de bijoux, un artiste-peintre, un créateur de meuble en bois et métal... il y en a ici pour tous les goûts. La plupart sont des artisans Montivillons.

Camille Toutain a ouvert sa boutique-atelier le 19 mai © Radio France - Amélie Bonté

L'adjointe au maire chargée de l'attractivité économique et du commerce connaît évidemment chaque artisans installés aux Halettes. Ici Véronique Michel propose des albums photos, du Scrap booking, elle a ouvert le 19 mai :

Il faut que les gens s'habituent à voir les Halettes de nouveau ouvertes."

Une remarque qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde ! L'adjointe au maire Pascale Gallais : "Il va falloir qu'on réhabitue les gens à circuler dans cette rue".

On va voir à modifier le parcours du marché hebdomadaire"

A deux pas de la gare, les Halettes ouvriront pleinement au public le 14 juin mais déjà quelques passants curieux s'arrêtent devant les vitrines.