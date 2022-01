Les Halles Carnot à Limoges expérimentent l'ouverture le lundi

Depuis le début de l'année, les Halles Carnot à Limoges sont ouvertes le lundi de 7 heures à 13 heures. Une expérimentation qui va durer six mois proposée par deux commerçants à la mairie.

Pendant six mois, les Halles Carnot à Limoges peuvent ouvrir le lundi, de 7 heures jusqu'à 13 heures. Une ouverture demandée par deux des neufs commerçants des Halles : le traiteur et le boucher. Avant de s'investir dans le projet, les autres commerces attendent de voir les retombées de l'expérimentation. Selon Rémy Viroulaud, adjoint en charge du commerce à Limoges, les commerçants connaissent leurs clients et "savent mieux que nous ce dont ils ont besoin".

Un projet de dynamisation

Pour Rémy Viroulaud, c'est une façon de dynamiser le quartier. Selon lui, les Halles ont un emplacement stratégique "extraordinaire" dans le quartier : "Nous avons plein de projets pour ce quartier, il va évoluer, mais il est clair que les Halles sont une locomotive pour l'ensemble de l'activité commerciale."

Un premier bilan sera réalisé après un trimestre de fonctionnement, soit à la fin du mois de mars.