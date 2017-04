Les halles de Châteauroux à la recherche de nouveaux locataires

Plusieurs stands sont actuellement inoccupés, sous le marché couvert de la place Monestier. L'arrivée de nouveaux commerçants est attendue avec impatience. Elle permettra peut-être de donner un nouveau souffle à ces halles qui ne fonctionnent pleinement qu'en fin de semaine.

En cette fin de matinée, Rania est l'une des rares clientes à franchir les portes automatiques qui permettent d'accéder aux halles de Châteauroux. La jeune femme est venue acheter du tartare de saumon, mais elle précise qu'elle n'est pas habituée à acheter beaucoup de produits frais ici : "je suis là juste pour le poissonnier ! Pour sa gentillesse et pour la qualité de ses produits". De fait, ce jour-là , seuls trois stands sont ouverts : celui du poissonnier, celui de la boulangère et celui de la crémière.

Certains commerçants s'inquiètent

Cette situation inquiète Lionel, qui travaille ici avec sa femme, boulangère. Selon lui, la plupart des commerçants des halles ne sont présents qu'en fin de semaine : "Ils font leur métier comme ils l'entendent, mais c'est vrai que pour nous c'est un handicap. Ca fait des trous ! Et quand les gens viennent, ils ne retrouvent pas l'offre qu'ils attendent". Georges, le poissonnier, partage ce constat : "Ce matin on cherchait le boucher, on cherchait le primeur.. Comment voulez-vous que des halles tournent si elles ne se remplissent que le jeudi ?"

Marie-Madeleine et Lionel, boulangers aux halles depuis de nombreuses années, regrettent que certains de leurs voisins ne soient présents que quelques heures par semaine. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des petites annonces dans la presse

Le gestionnaire de l'espace de la place Monestier, Gérard Yvernault, se dit conscient de la situation, et promet d'en tenir compte au moment de choisir ses nouveaux locataires : "On demandera une présence effective du jeudi au samedi". Il reconnaît toutefois que cette présence peut poser problème aux artisans : "Certains ont besoin de temps pour transformer leur marchandise, les charcutiers, les traiteurs par ex..." Pour trouver de nouveaux commerçants, Gérard Yvernault a lancé une campagne de petites annonces dans la presse locale. Il aurait déjà des contacts avec au moins un artisan.