Les Halles de Dax s'apprêtent à faire peau neuve

La Ville de Dax a présenté le projet des nouvelles halles qui verront le jour courant 2019. Les priorités ? Authenticité, convivialité et innovation pour ce bâtiment qui doit devenir la locomotive du commerce de centre-ville.

C'est un projet lancé depuis 2014 : les nouvelles halles de Dax verront le jour courant 2019. La municipalité vient de présenter le projet retenu pour cette réhabilitation. Le bâtiment de la place Roger Ducos est conservé mais il va faire peau neuve avec une priorité : la lumière !

Ce projet de Halles nouvelle version s'inscrit dans la requalification de tout un quartier. Ce lieu revu et corrigé aura pour mission d'être la locomotive de l'activité commerciale du centre-ville dacquois et davantage, le nouveau pôle alimentaire du Grand Dax. Un investissement à 12 millions d'euros pour la ville.

Conserver l'existant

Le choix a été fait de conserver le bâtiment actuel, situé en plein cœur de ville, près de la cathédrale et de l'hôtel de ville, parce qu'il est "idéalement situé et que c'est l'emplacement historique des halles", fait remarquer la maire de Dax, Élisabeth Bonjean.

Les arcades du bâtiment actuel seront conservées côte place Roger Ducros © Radio France - Marie Rouarch

En revanche, l'objectif, c'est de donner de la visibilité à ce lieu méconnu de toute une partie de la clientèle, ce dont s'est aperçue la municipalité en réalisant les études préalables au projet de réhabilitation du bâtiment. Et cela se manifeste dans le projet architectural retenu, porté par un cabinet d'architecte parisien.

Cette bâtisse des années 1980, c'est un peu "un château fort dans la ville", commente Jacques Lissarrague, un des architectes qui ont travaillé sur le projet. "Il ne donne pas très envie d'y entrer, on ne sait pas bien à quoi il sert. L'idée, c'est donc d'en finir avec ce lieu confiné, de l'ouvrir, de donner à voir ce qui se passe à l'intérieur avec de la transparence et une circulation plus fluide à l'intérieur". Une verrière sera notamment créée, un espace central sera dédié à des animations diverses, devant les stands réservés aux commerçants.

Un nouveau pôle d'activité commerciale pour Dax

Ces halles de 6 700 m² accueilleront 21 étals, contre 14 aujourd'hui. Les commerçants candidats à un emplacement seront appelés à postuler lors d'un appel à concurrence prévu au printemps prochain. Ils devront respecter un cahier des charges précis. Les trois boutiques actuelles sont conservées, un bar viendra s'ajouter à la liste des magasins ouverts sur l'extérieur. Le tout dans un espace connecté, wifi à disposition, et novateur : les halles mettront un drive à disposition des consommateurs pressés qui pourront passer commande sur internet et passer récupérer leurs courses.

Les travaux ne s'arrêtent pas là : une esplanade de plus de 2 000 m² va être créée en lieu et place de l'actuel parking semi-enterré, le long de la cathédrale. Pour les automobilistes, les 116 places du parking souterrain, sous les halles, sont conservées. Par ailleurs, un auvent extérieur accolé au bâtiment va être créé pour recevoir le carreau des producteurs, les jours de marché.

Vue de l'esplanade qui sera créée à la place de l'actuel parking semi-enterré qui longe la cathédrale - Ville de Dax

Un site polyvalent

Le chantier en lui-même débutera dès le mois de janvier prochain, par les fouilles archéologiques préventives, puis viendra l'aménagement de l'esplanade, avant les travaux à l'intérieur des halles. Livraison prévue courant 2019. Les commerçants actuellement installés dans le bâtiment n'auront pas à interrompre leur activité le temps des travaux. Une fois l'esplanade achevée, des "halles provisoires" seront mises en place sur cet espace, pour une durée de six mois environ.

Les activités qui se déroulent à l'étage du bâtiment (permanences associatives, réunions syndicales, atelier informatique, etc.) devront, elles, s'interrompre. Le chantier prévoit en effet également la réhabilitation totale de cet espace.