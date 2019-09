Les halles de Nîmes désormais ouvertes aussi le samedi après-midi

Nîmes, France

Vous cherchez une idée de sortie ce week-end ? Ne ratez pas, c'est nouveau : les halles de Nîmes sont désormais ouvertes aussi le samedi après-midi, jusqu'à 19h. Un peu plus de la moitié des 72 étaliers jouent le jeu pour la première ce week-end. L'idée vient de Vincent Vergne, le président des étaliers de Nîmes.

C'est un effort collectif pour les commerçants des halles, mais à terme, selon lui, tout le monde sera gagnant. Il en est persuadé :

"C'est vrai qu'on l'avait fait dans les années 1990, quand la Coupole avait ouvert. Mais les modes de consommation n'étaient pas les mêmes. (...) On va toucher une nouvelle clientèle qui ne peut pas venir le samedi matin."

Vincent Vergne compte aussi sur les facilités de stationnement pour les nouveaux clients. Depuis un an, on peut désormais se garer gratuitement le samedi dès midi dans tout le centre-ville de Nîmes en surface, et deux heures gratuitement dans les parkings souterrains toute la journée du samedi, à l'exclusion du parking de la Gare-Feuchères.