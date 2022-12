Les Halles de Nîmes : France Bleu Gard Lozère délocalise la radio vendredi de 6h à midi

Juste avant le début des congés, et à dix jours de Noël, France Bleu Gard Lozère vous propose une journée spéciale aux... halles de Nîmes ! Restez avec nous, ce vendredi, de 6h à midi. Nous délocalisons la station, spécialement, pour vivre au cœur des Halles, au cœur du "ventre de Nîmes", les battements de celles et ceux qui -commerces et clients- remplissent les paniers, pour le quotidien comme pour les jours de fêtes. Les Halles, c'est le marché couvert le plus mythique de la ville avec 3500 m² de surface, un marché couvert et climatisé, avec entre 80 et 90 étaliers en permanence.

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 13h, le samedi de 7h à 19h, les dimanches et jours fériés : de 7h à 13h30.

Le 6/9h

Parmi nos invités : le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier à 7h45, et à 8h15 Christophe Pio, conseiller délégué aux Halles, aux foires et marchés.

Dès 6h, toute l'équipe de France Bleu Gard Lozère sera mobilisée en direct auprès des étaliers.

Etes-vous attachés aux Halles ? Pourquoi venez-vous y faire vos achats ? Comment les imaginez-vous dans le futur, comment voudriez-vous les aménager ? Appelez-nous, et racontez nous en direct au 04 66 21 36 37

Toutes les émissions, ce vendredi, ont lieu aux Halles, jusqu'à midi. France Bleu Gard Lozère fait ses courses de Noël. Pouvoir d'achat, produits tendance, animations de Noël de la ville de Nîmes, Rendez-vous insolites, suivez le guide de ces fêtes de fin d'année à Nîmes, pour un noël magique au juste prix.

Le 9/12h

Entre 9h et 10h : les animations de Noël de la ville avec Nîmes Tourisme.

10h / 11h : Côté saveurs de fêtes avec les commerçants des halles.

11h / 12h le chamboul'tout en direct des halles avec un panier des commerçants des halles à gagner.