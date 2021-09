Les Halles de Niort fêtent leurs 150 ans

Le bâtiment ne passe pas inaperçu dans le centre-ville de Niort. Les Halles de style Baltard tout en verre, en brique et en acier se dressent fièrement à côté du donjon depuis 150 ans. Elles ont été inaugurées le 1er septembre 1871. Pour les Niortais, habitants comme commerçants, impossibles de s'en passer.

Dès l'entrée, le visiteur est assailli par l'odeur des poulet rôtis, celles des fruits et légumes, ou des fromages. L'œil est attiré par les couleurs des denrées exposées. Marie-Paule et Christian viennent toutes les semaines depuis plus de trente ans. Aux Halles, ils recherchent : "la convivialité. C'est sympathique et on a des bons produits." "Les commerçants sont gentils, ouverts, et puis on a nos habitudes et c'est surtout pour ça qu'on vient", note Daniel. Les halles pour lui, c'est pratique, c'est ouvert tous les jours dans le centre.

Un petit village dans la ville

Les Halles, c'est aussi et surtout important pour les commerçants. "C'est le lieu principal de rencontre d'à peu près tout le panel de l'agglomération niortaise", explique Sébastien Pacaud qui y est maraîcher depuis 17 ans. Il y a les habitués qui viennent faire leurs courses, ceux qui doivent aller dans le centre-ville voir les administrations et les touristes l'été. "C'est avant tout un lieu de travail, mais c'est aussi une ambiance. Il y a des joies, des peines. Mais c'est un petit village dans la ville", poursuit-il. Tous espèrent que les Halles vont être rénovées et continuer encore longtemps. Pour Sébastien Pacaud : "il y a un avenir, il y a un bel avenir."